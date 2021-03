SERIE B – Anche la Reggiana ha l’infermeria piena. Alvini: “Tensioni dell’andata? È un piacere giocare col Lecce”

Anche Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, deve fare la conta. Così come mister Eugenio Corini, costretto a rinunciare a elementi del calibro di Mancosu e Rodriguez, che si aggiungono al gruppone di infortunati di lungo corso, anche l’allenatore della Regia dovrà inventarsi qualcosa per mettere in campo una formazione in grado di tenere testa ai giallorossi.

Alcune dichiarazioni di Alvini nella conferenza stampa pre-gara, riportata da tuttoreggiana.com: “Abbiamo a che fare con tanti problemi di natura diversa: Ardemagni si è fratturato una mano dopo uno scontro di gioco, Muratore ha subito una distorsione in allenamento, Martinelli ha subito un trauma grave all’adduttore e starà fuori un mese e mezzo. Siamo fortunati che non andremo oltre. Del Pinto ha subito un infortunio traumatico a Venezia e non sappiamo se potrà giocare, così come Laribi. Rossi, infine, penso lo rivedremo in aprile. Rozzio? Lo abbiamo gestito bene, penso proprio che sarà recuperato. Costa? Faremo di tutto per mandarlo in campo. Non ci sarà la Reggiana che ho in mente e ringrazio chi è a disposizione e chi magari giocherà fuori ruolo”.

E ancora: “L’1-7 dell’andata? Sono grato a quel risultato, ci ha fatto capire che avremmo dovuto percorrere una strada diversa. Chiesi scusa ai tifosi perché francamente non mi era mai capitato di perdere così in 20 anni di carriera, ma quel risultato ha fatto diventare la Reggiana una squadra migliore e ha fatto crescere noi come staff. Il Lecce? Considero il suo organico tra i più completi per puntare alla Serie A, come quelli di Empoli, Monza e Spal. Dovremo tenere alta l’attenzione, cercando di limitare la loro idea di calcio e le loro bocche da fuoco. Le tensioni dell’andata? Ci fu solo un mezzo episodio con un giocatore straniero, ma finì tutto lì. Ho grande stima di Corini e del suo vice Lanna e non mi interessano queste polemiche. Per noi è un piacere giocare contro il Lecce”.

(foto: M. Alvini, ©SalentoSport/Coribello)