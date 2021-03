LECCE – Corini fiducioso: “Rammaricati per i risultati, ma stiamo facendo tanto di buono”. I convocati

Vigilia di campionato in casa Lecce, dove il tecnico Eugenio Corini ha presentato la sfida sul campo della Reggiana in conferenza stampa.

Mister Corini ha esordito parlando di formazione ed assenze. “Rodriguez e Mancosu non sono purtroppo in forma. Mi sono fatto un’idea su come sviluppare la squadra. Henderson è un’opzione sulla trequarti, in attacco ho ruotato spesso le punte e valuterò in base all’attitudine mentre Tachtsidis e Hjulmand possono anche giocare insieme, bisogna vedere se dall’inizio o ha gara in corso. Il greco è importante per il nostro gioco, idem Yalcin che sta aumentando il suo minutaggio”.

Per il tecnico non tutto quanto visto nelle ultime due uscite è da buttare: “Stiamo facendo bene diverse cose, seppur tutto sia migliorabile. Partite come Lecce-Entella le vinci 8 volte su 10. Capiamo il rammarico e anche noi ne abbiamo tanto, ma ci sono tante cose positive da consolidare. La squadra ha cambiato tanto e dobbiamo rafforzare questo tipo di atteggiamento. I risultati potevano essere migliori se pensiamo alle gare con Ascoli, Brescia e Pescara, così come l’Entella, ma c’è un lavoro da portare avanti”.

Sull’avversario: “La Reggiana ha cuore, anima. Ha fatto un percorso interessante, ha un tecnico bravo e stanno facendo bene nell’ultimo periodo. Il calcio va in una determinata maniera, nell’andata abbiamo avuto rispetto per l’avversario. Quello che è stato è stato e andiamo oltre”.

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Borbei, Gabriel

DIFENSORI – Maggio, Lucioni, Meccariello, Zuta, Gallo, Pisacane

CENTROCAMPISTI – Tachtsidis, Björkengren, Maselli, Majer, Hjulmand, Henderson, Nikolov

ATTACCANTI – Coda, Yalcin, Stepinski, Pettinari, Felici,

Non convocati: Adjapong, Calderoni, Dermaku, Listkowski, Monterisi, Paganini, Vigorito, Mancosu, Rodriguez