LECCE – Giallorossi devastanti anche in casa, Reggiana sommersa da sette gol

È un Lecce settebellezze quello che ritorna in campo dalla sosta per le nazionali, la quale ha questo punto ha addirittura giovato ai salentini, che strapazzano per 7-1 la Reggiana. Emiliani pressoché inermi al cospetto dell’armata giallorossa, che domina in lungo ed in largo dall’inizio alla fine del match. La classifica dice ora secondo posto momentaneo,

Corini punta sulla continuità e conferma dieci undicesimi del 4-3-1-2 visto nell’ultima prima della sosta, con il solo Calderoni per Zuta. Difesa a tre invece per Alvini, che nel reparto arretrato recupera Ajeti e Costa. L’inizio di gara del Lecce è dirompente. Al 2′ Stepinski impegna subito Venturi, e due minuti minuti dopo arriva il vantaggio: numero di Mancosu sulla destra e cross lungo per Coda, che sul secondo palo la gira in rete. I giallorossi continuano a dominare, non arretrando di un metro. All’ottavo prima Mancosu da fuori e blocca Venturi, poi l’estremo emiliano si supera per opporsi al mancino di Paganini, che ci aveva provato su assist del solito Coda. All’undicesimo prima conclusione di marca granata con Radrezza, il cui tentativo è però centrale e bloccato da Gabriel. Al trecidesimo siluro di Paganini da fuori, alto di poco. Sette giri di lancette ed ecco, strameritato, il raddoppio del Lecce, con Coda che indovina l’angolino solissimo, perfettamente imbeccato da Mancosu. Ottenuto il doppio vantaggio, i giallorossi abbassano i ritmi e si limitano a controllare la reazione ospite cercando le ripartenze. Almeno fino al 38′ quando il lavoro di Coda premia l’inserimento di Tachtsidis, che con un mancino chirurgico cala il tris. Al minuto quaranta arriva la prima vera palla gol ospite, tutta costruita da Mazzocchi che si gira in un fazzoletto ma trova la strepitosa respinta di Gabriel ad opporsi. Nel finale ancora un tentativo da fuori di Mancosu, prima dell’intervallo.

Nemmeno la pausa placa la fame di gol del Lecce, che al 48′ sfiora il poker con un super Stepinski, il cui siluro di destro trova la gran deviazione in corner di Venturi. L’estremo ospite deve però ancora arrendersi due minuti dopo, quando la discesa di Stepinski premia il solito Coda, che rientra sul sinistro e infila la tripletta personale. Seconda occasione pericolosa avversaria e seconda prodezza di Gabriel al 58′, sul perfetto inserimento di Cambiaghi che calcia sul primo palo. Dal corner arriva però comunque la marcatura emiliana: è capitan Rozzio ad infilarla di testa su traversone di Rossi. Al 65′ il Lecce sfiora il quinto gol con un mancino al volo del solito Tachtsidis. Il pokerissimo è per solo rinviato, ed arriva al minuto sessantanove con un preciso destro di Falco nell’angolino lontano. Al 76′ ecco anche il sesto centro firmato Majer, che a giro supera Venturi valorizzando l’assist perfetto di Mancosu. Finale tutto giallorosso: prima Adjapong coglie la traversa e poi Calderoni premia il quarto assist del match di Mancosu indovinando l’angolino per il 7-1 finale.

Nel prossimo turno il Lecce sarà in campo nell’anticipo del venerdì (ore 21) con il Chievo a Verona.