LIVE! LECCE-REGGIANA, il tabellino

Messa da parte la delusione per la sconfitta a tavolino subita dal Giudice sportivo in settimana, con riferimento alla gara non giocata contro la Salernitana, la Reggiana è pronta a mettere in campo tutte le proprie armi – bomber Simone Mazzocchi in primis – per provare a dare fastidio al Lecce. L’allenatore granata, Massimiliano Alvini, ha…