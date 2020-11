L’AVVERSARIO – Reggiana, Alvini con diversi dubbi di formazione ma con una certezza: “Lecce dai grandi obiettivi”

Messa da parte la delusione per la sconfitta a tavolino subita dal Giudice sportivo in settimana, con riferimento alla gara non giocata contro la Salernitana, la Reggiana è pronta a mettere in campo tutte le proprie armi – bomber Simone Mazzocchi in primis – per provare a dare fastidio al Lecce.

L’allenatore granata, Massimiliano Alvini, ha più di un dubbio di formazione, a partire dalla scelta del portiere, per la quale ci sarà un ballottaggio tra l’Under 21 Cerofolini, uscito malconcio dagli impegni azzurri, e Venturi. In difesa, rientrano Ajeti e Costa col primo favorito per un posto da titolare accanto a Rozzio e Martinelli. Tanti i dubbi anche a centrocampo, dove scalpitano Zampano e Lunetta; con Varone, in mezzo, dovrebbe giocare Rossi. Trequartista Radrezza a suggerire per Mazzocchi e Kargbo.

“Scenderemo a Lecce con la volontà di fare la partita, mettendo in campo i nostri punti di forza e le nostre idee. Troveremo davanti una squadra importante che ha grandi obiettivi“, dice mister Alvini.