SERIE B – Il Lecce a caccia del tris con la Reggiana. Coda-Mazzocchi, sfida nella sfida: il programma e gli arbitri dell’8ª

Il Lecce, dopo le due vittorie consecutive contro Pescara ed Entella (quattro i risultati utili consecutivi se si aggiungono i pareggi contro Cremonese e Cosenza) affronta la Reggiana al “Via del Mare”, domani alle ore 14. Gli emiliani, prima del successo interno per 2-1 contro il Venezia, hanno subito due rinvii consecutivi. Nel primo, quello del 24 ottobre contro il Cittadella, il club granata si giocò il “jolly” per via delle numerose positività accusate nel proprio gruppo-squadra; il secondo, quello che riguarda la trasferta contro la Salernitana del 31 ottobre, ha causato la sconfitta a tavolino per mano del Giudice sportivo. Non c’è la penalizzazione di un punto in classifica, come successo al Napoli nella gara non giocata contro la Juventus. La Salernitana, quindi, porta a casa tre punti senza colpo ferire e balza al secondo posto della classifica.

Ritorniamo al discorso Reggiana. Sbarcata in serie cadetta dopo aver vinto i playoff di Serie C nello scorso anno, battendo in finale il Bari per 1-0, la squadra di Massimiliano Alvini ha nel suo centravanti Simone Mazzocchi la sua punta di diamante, essendo l’attuale capocannoniere del torneo con quattro centri, insieme al leccese Massimo Coda, al veneziano Francesco Forte e al centravanti del Pordenone Davide Diaw.

La gara sarà diretta dal signor Maggioni di Lecco, alla sesta in campo col Lecce col bilancio, per i giallorossi, di tre vittorie, un pari e una sconfitta. Lecce e Reggiana, invece, si affrontano in terra salentina per l’undicesima volta in gare ufficiali. Sinora, il bilancio pende leggermente dal lato leccese, con quattro vittorie, tre sconfitte e tre pareggi. L’ultimo confronto diretto risale al campionato di Prima Divisione di Lega Pro, 25 novembre 2012, tredicesima giornata: vinse il Lecce (in panchina Franco Lerda) per 2-1 con reti di Matteini per i reggiani, Memushaj su rigore e Giacomazzi per i padroni di casa (dati wlecce.it).

Il programma delle gare dell’ottava con le designazioni:

ven. 20/11 h 21

Frosinone-Cosenza: Marco Di Bello di Brindisi (De Meo-Capaldo; IV Volpi)

sab. 21/11 h 14

Brescia-Venezia: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Tegoni-Liberti; IV Prontera)

Cittadella-Empoli: Valerio Marini di Roma 1 (Schirru-Della Croce; IV Serra)

Lecce-Reggiana: Lorenzo Maggioni di Lecco (Lo Cicero-Di Iorio; IV Santoro)

Pordenone-Monza: Antonio Di Martino di Teramo (Raspollini-Miele; IV Ayroldi)

Spal-Pescara: Luca Massimi di Termoli (Rossi M.-Saccenti; IV Sozza)

dom. 22/11 h 15

Ascoli-V. Entella: Matteo Gariglio di Pinerolo (Bindoni-Mondin; IV Carella)

h 21

Reggina-Pisa: Piero Giacomelli di Trieste (Pagnotta-Cipressa; IV Robilotta)

lun. 23/11 h 21

Salernitana-Cremonese: Riccardo Ros di Pordenone (Tardino-Yoshikawa; IV Marchetti)

–

(rinviata a data da destinarsi LR Vicenza-Chievo)

–

CLASSIFICA: Empoli 16 – Chievo, Salernitana 14 – Venezia, Frosinone 13 – Lecce, Spal 12 – Cittadella 10 – Monza 9 – Brescia, Pordenone 8 – Reggiana, Reggina 7 – Vicenza 6 – Cosenza 5 – Ascoli, Pisa, Entella, Pescara 4 – Cremonese 3.

(da recuperare: Monza-Vicenza, Cremonese-Brescia, Reggiana-Cittadella, Pisa-Ascoli e Vicenza-Chievo; Salernitana-Reggiana è sub iudice)