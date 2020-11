SERIE B – Coda cala il poker e si prende la vetta. Stepinski un gradino più giù: la classifica marcatori dopo la 7ª

Ventisei le reti segnate nelle nove gare disputate per la settima giornata di Serie B (Pisa-Ascoli sarà recuperata in data da destinarsi). Quasi un quarto delle 26 reti sono state segnate a Chiavari, e, in particolare, dal Lecce che ha infilato per cinque volte la porta dell’Entella. Massimo Coda, col quarto gol consecutivo, raggiunge in vetta alla classifica dei marcatori Davide Diaw (Pordenone) e Simone Mazzocchi (Reggiana); un gradino più in basso c’è il suo compagno di reparto Mariusz Stepinski, in gol a tempo scaduto con un perfetto incrocio di testa. Sale a due Liam Henderson, implacabile in avvio di ripresa; entra in graduatoria anche Luca Paganini, che affianca Kastriot Dermaku con una marcatura. Con 13 gol segnati, il Lecce è il miglior attacco della Serie B davanti all’Empoli (12).

La classifica aggiornata dopo sette turni di campionato:

4 RETI: Diaw D. (Pordenone), Mazzocchi S. (Reggiana), Coda M. (Lecce);

3 RETI: Tutino G. (Salernitana), Liotti D. (Reggina), Moreo S. (Empoli), La Mantia A. (Empoli), Vido L. (Pisa), Maistro F. (Pescara), Garritano L. (Chievo), Marconi M. (Pisa), Castro L. (Spal), Forte F. (Venezia), Stepinski M. (Lecce);

2 RETI: Menez J. (Reggina), Ndoj E. (Brescia), Kupisz T. (Salernitana), Aramu R. (Venezia), Duric M. (Salernitana), Gargiulo M. (Cittadella), Novakovich A. (Frosinone), Djordevic F. (Chievo), Cappelletti D. (LR Vicenza), Aye F. (Brescia), Mancosu Matteo (V. Entella), Boateng K. (Monza), Meggiorini R. (LR Vicenza), Gucher R. (Pisa), Mancosu Marco (Lecce), Henderson L. (Lecce), Mancuso L. (Empoli), Valoti M. (Spal), Gytkjaer C. (Monza), De Luca G. (Entella), Ceter D. (Pescara);

UNA RETE: Dermaku K., Paganini L. (Lecce) e altri 63.