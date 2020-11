FEMMINILE – Lecce Women, un gradito ritorno: Emily Tirabassi

Ottimo esordio stagionale per il Lecce Women in Coppa Italia di Serie C. Travolto il Catanzaro per 6-1 con le reti di Cazzato, Marsano (doppietta, all’esordio assoluto), Margari e Chirizzi (doppietta); per le calabresi, gol di Sacco. Ha esordito in prima squadra anche la quattordicenne Noemi De Punzio, tarantina di San Marzano di San Giuseppe….