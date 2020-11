VOLLEY A2/f – Lo stop di Soverato è alle spalle, Cutrofiano liquida Marignano e vola in classifica

La Cuore di Mamma Cutrofiano si riscatta subito dopo lo stop di Soverato e liquida il San Giovanni in Marignano con un netto tre a zero. Primo set a parte, la gara è stata, comunque, molto combattuta per le ragazze di coach Carratù, tra le quali ha spiccato una M’Bra in giornata di grazia, top scorer dell’incontro con 21 punti.

Una vittoria che pesa ancora di più, se si considera che le pantere, in classifica, rimangono sempre leader del girone Est ma allungano di un punto sul Vallefoglia, che l’ha spuntata solo al tie-break sul campo del Talmassons.

Domenica prossima, via al girone di ritorno. Per Caneva e compagne, ci sarà ancora una gara casalinga, questa volta con le venete di Montecchio, all’andata battute a domicilio in cinque set.

IL TABELLINO

CUTROFIANO-SG MARIGNANO 3-0

(25-12, 28-26, 30-28)

CUTROFIANO: Ferrara (L), Tarantino ne, Avenia 4, Boscolo (L) ne, Panucci 10, Quarchioni 13, M’Bra 21, Menghi 7, Rizzieri ne, Salviato, Castaneda ne, Morciano ne, Caneva 2, Gorgoni ne. All. Carratù.

SG MARIGNANO: Urbinati ne, Bonvicini ne, Berasi 2, Penna ne, Fedrigo 1, Aluigi, Spadoni ne, Silva 14, Ceron 3, Fiore 17, De Bellis, Peonia 5, Cosi 5. All. Saja.

–

A2 GIRONE EST – RISULTATI (giornata 9): Talmassons-Vallefoglia 2-3, Ravenna-Martignacco 2-3, Macerata-Montecchio rinviata, Cutrofiano-SG Marignano 3-0.

CLASSIFICA: Cutrofiano 19 – Vallefoglia 16 – Ravenna 15 – Soverato 14 – SG Marignano 11 – Talmassons 10 – Macerata 9 – Martignacco 8 – Montecchio 3.

PROSSIMO TURNO (15 nov.): Cutrofiano-Montecchio, Martignacco-Macerata, Vallefoglia-Soverato, SG Marignano-Talmassons. Riposa Ravenna.