VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula Lecce completa il filotto. Galatina ancora uno stop forzato, ma ci sono buone nuove…

L’Aurispa Libellula Lecce completa il filotto. Dopo aver battuto il Pineto e l’Aci Castello, i ragazzi di coach Denora calano il tris sbrigando la pratica Roma in quattro set.

A parte l’ultimo, gli altri set sono stati abbastanza tirati, con l’Aurispa che si è imposto nel primo per 25-20, ha dovuto subire il ritorno di Roma nel secondo, chiuso dai capitolini sul 20-25; nel terzo i salentini hanno ricominciato a macinare gioco e punti e hanno rimesso il muso avanti mandando in archivio il set con un 25-19, per poi giocare sul velluto nel quarto, stradominato con un netto 25-11. Su tutti, da segnalare la prestazione di Strabawa, pressoché infermabile, autore di 22 punti; bene anche Catena (12) e Disabato (11).

Ancora un turno di stop forzato, invece, per Efficienza Energia Galatina. La formazione di coach Giovanni Stomeo è stata costretta ai box per via della positività di sei atleti al Covid. Saltato, quindi, il match contro Sabaudia. La notizia buona è che i tamponi effettuati dai soggetti contagiati hanno dato esito negativo e che, quindi, nuove positività permettendo e facendo gli scongiuri, Parisi e compagni ritorneranno in campo domenica 15 per affrontare, a Taviano, il Gis Ottaviano.

IL TABELLINO

AURISPA LIBELLULA LECCE-SMI ROMA 3-1

(25-20, 18-25, 25-19, 25-11)

LECCE: Morciano L., Longo 3, Poli, Ciardo, Strabawa 22, Disabato 11, Lisi, Rau, Catena 12, Capelli 1, Agrusti 6, Mazzon 13, Russo L. All. Denora.

ROMA: Morelli 3, Coggiola 5, De Fabritiis 11, Antonucci 6, Rossi 16, Tutta L., Sideri 5, Franchi De Cavalieri, De Vito, Consalvo, Tozzi 1, Milone L., Iannacone 3, Mandolini. All. Budani.

A3 MASCHILE GIRONE BLU

RISULTATI – GIORNATA 4: Tuscania-Pineto 3-0, Ottaviano-Grottazzolina nd, Lecce-Roma 3-1, Sabaudia-Galatina nd, Modica-Aversa nd, Aci Castello-Palmi 0-3.

CLASSIFICA: Lecce 8 (giocate 4) – Ottaviano 7 (3) – Galatina 6 (2) – Grottazzolina (2) e Pineto 5 (4) – Tuscania 4 (3) – Palmi (2), Modica (2), Sabaudia (2), Roma (4) e Aci Castello 3 (4) – Aversa 1 (2).

PROSSIMO TURNO (15 nov.): Grottazzolina-Lecce, Roma-Pineto, Palmi-Tuscania, Modica-Sabaudia, Aversa-Aci Castello, Galatina-Ottaviano.