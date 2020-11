SERIE D/H – Real Aversa-Nardò slitta ancora, e non è l’unica gara…

Casarano Rally Team grande protagonista al Rally Trofeo Ac Como che si è svolto nel weekend e che ha assegnato in prova unica l’AciSport Rally Cup Italia 2020. Gloria per Guglielmo De Nuzzo che si è laureato campione nazionale under 25 per le due ruote motrici. Sono nove, in totale, i podi di categoria della scuderia…