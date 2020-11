SERIE B – Sette positivi nel gruppo-squadra biancorosso, salta Vicenza-Chievo. Il quadro dei recuperi già programmati

LR Vicenza-Chievoverona, una delle gare dell’ottava giornata di Serie B, è stata rinviata a data da destinarsi dopo la richiesta della società biancorossa, in seguito alla positività al tampone rilevatore del Covid di tre calciatori della prima squadra, uno della Primavera ma aggregato alla prima squadra, e tre membri dello staff.

Con Vicenza-Chievo salgono a cinque le gare rinviate su richiesta dei club. Le altre sono Monza-Vicenza (terza giornata, si recupererà il 2 dicembre alle ore 18), Cremonese-Brescia (quinta giornata, 8 dicembre ore 15), Reggiana-Cittadella (quinta giornata, recupero ancora non fissato) e Pisa-Ascoli (settima giornata, 8 dicembre ore 17).

Resta ancora sub iudice il risultato di Salernitana-Reggiana, gara che non si disputò per via dell’alto numero di indisponibili, causa Covid, nel club emiliano. Il Giudice sportivo non ha assegnato, automaticamente, la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione alla Reggiana, ma ha chiesto dei supplementi di indagine per poter prendere la propria decisione.