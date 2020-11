DILETTANTI – Spadafora annuncia: “Difficile ripartire prima del 2021. Aiuteremo tutto il settore”

Se nel consiglio direttivo della Lnd Puglia di qualche giorno fa erano state previste delle date in merito ad una possibile ripartenza, nella giornata di ieri, il ministro Vincenzo Spadafora nella trasmissione Porta a Porta, ha nuovamente frenato il tutto, annunciando di fatto una proroga delle restrizioni già in atto, rimandando al nuovo anno ogni discorso legato ad una possibile ripartenza.

BRUSCA FRENATA – “Non esistono le condizioni sanitarie in questo momento per poter prevedere nel nuovo Dpcm, (quello che entrerà in vigore dopo il 4 dicembre), nuove aperture per quanto riguarda lo sport. Capisco che sarà una sofferenza ulteriore per tutto questo mondo ma ad oggi purtroppo non esistono le condizioni per ripartire. Dobbiamo prepararci alla proroga delle chiusure. Naturalmente aiuteremo tutto il settore le categorie che verranno colpite. Allenatori e tecnici dei centri sportivi, ma anche chi lavora nelle palestre, avranno altri bonus come avvenuto nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Da domattina (oggi ndr) la Società Sport e Salute erogherà il bonus di novembre da 800€. Questo dovrebbe avvenire anche nel mese di dicembre”.

SOSTEGNO ALLE SOCIETÀ – Oltre ai lavoratori vi sono anche le società e le associazioni sportive che pagano affitti ed utenze e che hanno pagato spese di sanificazione perché pensavano di poter andare avanti . Per sopperire a queste spese, abbiamo incentivato il “fondo perduto“, che servirà appunto a sostenere tutte le asd e le ssd”.

SACRIFICI – “Purtroppo sarà difficile riaprire prima del 2021. Credo che tutte le realtà che abbiamo chiuso con l’ultimo Dpcm, resteranno chiuse anche nel prossimo mese . Anche se tra due settimane i dati saranno migliori ci troveremo di fronte a mesi difficili e dovremo fare sacrifici, non sarà come in estate”