LECCE – Rientrano Listkowski e Zuta. Rodriguez verso la prima convocazione

Ultimo allenamento prima della rifinitura di domani per il Lecce di Eugenio Corini. Il tecnico sta ultimando la preparazione del prossimo match di campionato, quello di sabato alle 14 con la Reggiana, in programma al Via del Mare.

Le notizie migliori per i giallorossi arrivano dall’infermeria. Restano infatti a riposo Bjorkengren, Felici e Rossettini, oltre al Nazionale Under 21 lituano Dubickas, e lavorano a parte ancora Monterisi e Dermaku, ma sono pienamente arruolabili Zuta, Listkowski e Rodriguez. Il macedone ha recuperato dal problema insorto nel primo tempo del match con l’Entella, il polacco dall’infortunio rimediato con la Cremonese e lo spagnolo dai risentimenti muscolari che ne hanno minato la preparazione. Quest’ultimo viaggia così verso la sua prima convocazione in giallorosso. Domani mattina ad Acaya la rifinitura.