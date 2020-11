GINNASTICA – Grandi notizie da San Giorgio a Cremano (Na): la Doria Gym ritorna in Serie B

Grandi notizie per la Doria Gym: dopo un lunghissimo campionato di zona tecnica 5, l’Asd di Racale ritorna in Serie B.

Il lockdown nazionale, che aveva interrotto i campionati di ginnastica ritmica, non ha però scalfito la voglia di atlete e staff di riconquistare il prestigioso palcoscenico e proprio a San Giorgio a Cremano (Na), vincendo anche la terza prova, Doria Gym mette il sigillo sulla promozione.

Asia Karol Piscopiello, Marta Basurto, Elena D’Esposito, Maddalena Antonia Doria e Giada Zunno sono le protagoniste di questo ennesimo successo. Ben dirette da Doria De Vitis e Serena Marsano, le giovani ginnaste hanno saputo sempre rimanere con la giusta motivazione senza scoraggiarsi mai, neanche nel periodo più buio, quando la promozione sembrava allontanarsi e non certo per demeriti sportivi.

È proprio la giovane tecnica della Doria Gym, Serena Marsano, che esprime le sue impressioni: “Un’ultima tappa non facile da gestire, bisognava solo portare la nave in porto, come si dice in questi casi, la promozione era cosa fatta già dopo la seconda prova a fine febbraio, ma il lockdown ha creato stress e preoccupazioni che le ragazze hanno saputo gestire alla grande senza mai smarrirsi e perdersi d’animo in questi lunghi mesi”. E aggiunge: “Sono contenta soprattutto per loro perché se lo sono meritato, ma da settimane stiamo già lavorando al prossimo campionato di serie B, la salvezza sarà il nostro obiettivo, troppo importante mantenere la categoria”.

Per il presidente Marco Marsano è tempo di ringraziamenti: “Visto che non è possibile festeggiare per tanti motivi, mi preme in questo momento ringraziare le tantissime persone che sono al nostro fianco, alle aziende che contribuiscono a rendere piu sereno il nostro percorso sportivo, grazie dunque alle amministrazioni comunali di Racale e Taviano, agli amici che da sempre ci sostengono, Donato Metallo in primis, poi il nostro bomber Marco Troisi, il nostro main sponsor Nikanth, che ci ha sostenuto anche nei mesi di lockdown, poi Solatio, Overgraphe, Ota & Sbota, Area59 Cafè, Amazing Suite Apulia, navettasalento.com… Grazie a voi tutti! Grazie anche a Ginnastica Sorrento per il prezioso contributo. Adesso bisogna però pensare a lavorare ancora di più per preparare al meglio i prossimi imminenti impegni”.