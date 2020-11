SERIE C/C – Lo ‘Zaccheria’ di Foggia attende la Virtus Francavilla. Un solo rinvio, al momento: programma e arbitri

Trasferta allo Zaccheria di Foggia alle porte per la Virtus Francavilla nella dodicesima giornata del girone C di Serie C che prende il via nel primo pomeriggio. Per i biancazzurri si tratta di una gara dai contorni complicati, visti gli ultimi risultati non proprio incoraggianti (un punto nelle ultime tre) e data la caratura dell’avversario che punta ai piani alti della classifica e che, ultima sconfitta di Teramo a parte, aveva portato a casa dieci punti su dodici disponibili. Dirigerà Luciani di Roma 1.

Al momento c’è un solo rinvio, quello della gara tra Potenza e Avellino.

Programma e arbitri:

sab. h 15

Juve Stabia-Viterbese: Marco Monaldi di Macerata (Landoni-Ravera; Grasso)

dom. h 14.30

Catania-Turris: Luca Angelucci di Foligno (Politi-Pintaudi; Sala)

Foggia-Virtus Francavilla: Francesco Luciani di Roma 1 (Licari-Bonomo; Acanfora)

h 15

Casertana-Bari: Alessandro Di Graci di Como (Terenzio-Pedone; Petrella)

Catanzaro-Cavese: Antonino Costanza di Agrigento (Toce-Lisi; Cutrufo)

Monopoli-Vibonese: Mattia Caldera di Como (Piatti-Lipari; Pascarella)

Paganese-Bisceglie: Niccolò Turrini di Firenze (Porcheddu-Collu; Grasso)

h 17.30

Ternana-Teramo: Mario Cascone di Nocera I. (Laudato-Centrone; Centi)

(rinviata Potenza-Avellino; riposa Palermo)

–

CLASSIFICA: Ternana 27 – Teramo 23 – Bari 20 – Turris, Catanzaro 16 – Avellino 15 – Juve Stabia 14 – Foggia 13 – Vibonese, Catania, Palermo 12 – Paganese 10 – Virtus Francavilla, Monopoli, Potenza 9 – Bisceglie, Viterbese 7 – Casertana 6 – Cavese 5.