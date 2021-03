GIOVANILI – Stretta la partnership tra Centro Sportivo Salento Academy e Fc Empoli: i dettagli

Ha preso vita venerdì scorso, 5 marzo, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, il progetto del Centro sportivo Salento Football Academy.

La neonata società ha eletto come sua “casa” il centro sportivo “Greco” di Villa Convento, a pochi chilometri da Lecce, sulla provinciale per Novoli. Alla presentazione hanno partecipato alcuni dirigenti del nuovo sodalizio, ma non solo. È stata l’occasione per siglare un’importante partnership, quella con l’Fc Empoli.

Il club toscano, da anni uno dei più attenti allo sviluppo di un settore giovanile d’avanguardia, ha accettato la proposta di affiliazione, ritenendo il progetto del Centro Sportivo Salento Football Academy molto ambizioso. Per sugellare l’accordo, era presente il responsabile dell’Empoli Academy, Juri Pucciarelli, che così si è espresso: “Sono entusiasta di questa nuova avventura in Puglia, perché il Centro Sportivo Salento è la prima, finora, società pugliese associata all’Empoli“.

(foto: un’immagine dell’evento di venerdì scorso)