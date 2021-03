BASKET B/m – Nardò, asfaltato il Monopoli: arriva il quinto successo di fila. Pausa, poi via alla fase 2

Ottavo successo in nove partite per la Frata ‘Andrea Pasca’ Basket Nardò che, nell’ultima partita della prima fase della stagione regolare liquida il Monopoli con un eloquente 83-66. Adesso, per gli uomini di coach Battistini, una settimana di riposo prima di affrontare la seconda fase del campionato.

1° QUARTO – Parte forte Monopoli con i canestri di Botteghi, Laquintana e Torresi. Nardò tiene botta grazie alle bombe di Enihe e Petrucci, poi passa in vantaggio con un appoggio a canestro del numero 33. Fontana realizza da lontano, timeout coach Paternoster. Burini, Petrucci e Bartolozzi danno vita ad un 7-0 di parziale, interrotto dalla tripla di Torresi: 20-14 al termine del primo quarto.

2° QUARTO – Nardò vola in doppia cifra di vantaggio grazie a Burini e ai 5 punti di Enihe, ma Annese porta gli ospiti sul -8. La scena si ripete pochi istanti dopo, con la bomba di Paparella che causa il timeout di coach Battistini. Tripla di Fontana, layup di Petrucci e nuova sospensione, questa volta per l’Action Now. Si alzano le percentuali in chiusura di primo tempo, il Toro allunga: 50-35 al termine del secondo quarto.

3° QUARTO – Avvio di secondo tempo confusionario e caratterizzato da numerosi falli. Nardò va a referto per la prima volta nel terzo quarto dopo tre minuti di gioco con capitan Bjelic, che, realizzando sei punti di fila, toglie le castagne dal fuoco. Appoggio di Burini che vale il +17, timeout Monopoli. Tripla di Burini, poi 8-0 di parziale ospite e timeout granata. Jumper vincente per Bartolozzi: 63-49 il finale di terzo quarto.

4° QUARTO – Bomba di Stella in apertura di quarto quarto, poi il Toro scompare dal campo e Monopoli da realizza un 11-0 di parziale che riapre clamorosamente la partita. Coach Battistini ordina la sospensione sul +6 con cinque minuti da giocare. Botta e risposta Burini e Laquintana, poi Coviello trasforma una tripla pesantissima. Nardò alza nuovamente l’asticella, difese vincenti e liberi a bersaglio per la zampata decisiva: 83-66 il punteggio sulla sirena finale.

Prossimo incontro: il 21 marzo alle 18 al PalaBorrelli contro Formia per la prima giornata della seconda fase del girone D di Serie B

IL TABELLINO

FRATA NARDÒ 83

EPC ACTION NOW MONOPOLI 66

(20-14, 30-21, 13-14, 20-17)

FRATA NARDÒ: Federico Burini 15 (4/5, 1/2), Riccardo Coviello 14 (3/4, 1/2), Emmanuel Enihe 12 (3/4, 1/4), Edoardo Fontana 12 (2/4, 2/4), Niccolò Petrucci 10 (2/3, 2/7), Goran Bjelic 9 (4/8, 0/3), Riccardo Bartolozzi 8 (4/4, 0/0), Mauro Stella 3 (0/3, 1/1), Luka Cepic 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Jankovic 0 (0/0, 0/0), Andrea Cappelluti 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 16 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Riccardo Coviello, Emmanuel Enihe, Edoardo Fontana 8) – Assist: 20 (Federico Burini 5)

EPC ACTION NOW MONOPOLI: Emiliano Paparella 14 (2/3, 2/9), Marco Formica 13 (4/5, 1/4), Matteo Annese 13 (2/4, 3/4), Mauro Torresi lelli 9 (3/4, 1/5), Matteo Botteghi 8 (1/3, 1/2), Michelangelo Laquintana 7 (3/4, 0/1), Arsenije Stepanovic 2 (0/3, 0/1), Nicolò Benedusi 0 (0/1, 0/3), Lorenzo Bruno 0 (0/3, 0/0), Hamza Yusuf 0 (0/0, 0/0), Roberto Rollo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Nicolò Benedusi 6) – Assist: 8 (Emiliano Paparella 5)

SERIE B GIRONE D2

RISULTATI (giornata 14): Ruvo-Reggio Calabria 74-67, Taranto-Bisceglie 59-47, Molfetta-Catanzaro 84-69, Nardò-Monopoli 83-66.

CLASSIFICA: Taranto 26 – Nardò 20 – Bisceglie 18 – Ruvo 16 – Molfetta 12 – Reggio Calabria 8 – Catanzaro e Monopoli 6.

PROSSIMO TURNO (dal 21 marzo): la formula prevede che ognuna delle squadre del sottogirone D2 incroci ognuna delle squadre del sottogirone D1 con gare di sola andata. Ogni squadra giocherà quattro gare in casa e quattro in trasferta. Le squadre del sottogirone D1 sono (in ordine di classifica): Rieti 26 – Salerno 16 – Cassino 14 – Luiss Roma, Sant’Antimo e Formia 12 – Pozzuoli 8 – Avellino 4. Sarà definita una sola classifica. Le squadre classificate dal primo all’ottavo posto passeranno ai playoff. Il club del girone D si incroceranno con quelle del girone C. Le squadre classificate al sedicesimo e ultimo posto in ogni girone, andranno direttamente in Serie C. Quelle dal 12esimo al 15esimo giocheranno i playout.

(foto: Emmanuel Enihe – ©A. Cecere)