CASARANO – Orlandi: “C’è tanta voglia di riscatto, ora dobbiamo lavorare per essere più liberi di testa”

Buona la prima per mister Nevio Orlandi, all’esordio sulla panchina del Casarano, dopo l’esonero di Vincenzo Feola.

“Senza dubbio – dice il tecnico rossoazzurro – la vittoria con il Sorrento è un buon risultato, in quanto ci dà i tre punti. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà, ma era da mettere in preventivo, vuoi perché non si era giocato domenica scorsa e quando si sta fermi si perde il ritmo, vuoi perché un cambio in panchina implica sempre dei cambiamenti che devono essere assimilati. Dobbiamo cercare di essere tutti più liberi di testa, per mettere più brio, e credere di più in quello che prepariamo in settimana. Fortunatamente in avanti abbiamo tante soluzioni. Oggi abbiamo vinto di misura. Va bene così. Forse siamo stati un po’ frenati, ma questo è stato anche dettato dall’atteggiamento dell’avversario che va lodato. Per il resto, ho trovato una squadra ben predisposta a seguire quello che viene proposto in allenamento, sicuramente con la voglia di riscatto, nel senso che ciascuno di loro vuole riscattarsi personalmente, ognuno di loro si mette in gioco per questo campionato, per questa società e per la tifoseria, con grande voglia. In campo ci vanno i calciatori, non gli allenatori. L’importante è che i calciatori seguano le indicazioni che gli sono proposte e con il Sorrento ho visto qualcosa che si è provato in allenamento. Questo è già un buon passo”.