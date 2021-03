LECCE – Un secolo e 13 anni di storia e di legame col territorio… Auguri giallorossi!

Sono passati 113 anni da quel 15 marzo 1908, data di fondazione dello Sporting Club Lecce, progenitore dell’odierna Unione Sportiva Lecce, su iniziativa di un gruppo di studenti.

Di tempo ne è passato tantissimo. Si sono succeduti cambi di denominazione societaria, nuovi colori di maglia, gioie e dolori, sportivi e non sportivi.

Sabato scorso, il Lecce ha indossato una maglia celebrativa contro il Chievo per festeggiare il suo incombente compleanno. Maglia che ha riscontrato molti apprezzamenti da parte della maggioranza dei tifosi che hanno lasciato il loro feedback positivo sui social. Più di qualcuno chiede che quella rossa bordata di giallo diventi la prima maglia di questa (o della prossima) stagione. Altri restano legati alla tradizione e chiedono che la classica divisa a righe gialle e rosse non si tocchi. Qualcun altro esprime qualche dubbio sull’anacronismo del font usato per numeri e lettere in una maglia che rappresenta la storia del Lecce, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. In sostanza: l’iniziativa del cambio di maglia è stata decisamente apprezzata, seppur con qualche distinguo.

E intanto: auguri Lecce, simbolo di un’identità, di un territorio, di una terra martoriata ma con dignità da vendere e tanta voglia di riscatto. Cento di questi giorni! Con la speranza di ritornare, presto, ad abbracciare lo sconosciuto vicino di posto dopo un tuo gol o una tua vittoria.