VOLLEY B/m – Galatone torna al successo: contro Turi porta a casa il pacchetto pieno

Torna al successo sul campo casalingo la Allianz Colazzo Volley Galatone, che, nell’ottava giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, doma la Arré Formaggi Turi, imponendosi per 3 set a 0 e conquistando per la prima volta il pacchetto pieno in questo torneo.

Partono a razzo gli uomini di mister Rudy Alemanno che deve fare a meno dell’infortunato Zanette: tirano forte i laterali Pagano e Amodio, anche DeLorentis tiene i ritmi alti sulle imbeccate del palleggiatore Epifani. Michele Muci guida la difesa, mentre la coppia dei confermatissimi centrali è composta da Papa e un ispirato Sancesario che mette a segno ben tre ace. Complice il buon vento al servizio dell’acquaricese, i bianco-verdi dominano buona parte del set fino a un parziale di più 7. Ma andando verso il termine della frazione Turi rientra e Galatone rischia di sprecare quanto di buono costruito: il set viene trascinato fino ai vantaggi, dove gli ospiti sprecheranno anche due set-ball, ma alla fine è un attacco di prima del regista Epifani a mandare tutti a riposo sul 29-27.

Seconda frazione equilibrata invece fin dall’inizio, con le due formazioni che si affrontano a viso aperto e non risparmiano colpi. Le compagini vanno avanti punto a punto, raggiungendosi e superandosi a più riprese. Solo tre punti di break sono concessi ai padroni di casa, che verso la fine del parziale confermano il distacco chiudendolo con una martellata di Amodio sul 25-22.

Terzo set in cui il roster del presidente Giuseppe Giuri impone la propria superiorità espiando definitivamente il non digerito tracollo dell’andata. Il servizio è ficcante, i centrali passano e si piazzano meglio a muro, gli attaccanti di palla alta bucano più volte le saracinesche dei baresi. La Allianz lo vince in scioltezza per 25-16 (con un rosso per proteste al dirigente degli ospiti) mettendosi in tasca il terzo trionfo in questo torneo.

Mancano solo due giornate al termine della regular season: prossimo impegno per la rosa messa in piedi da Alberto Papa è quello di domenica 21, ore 17.30, sul campo del Casarano, per poi chiudere in casa con l’altro derby contro Taviano, in attesa delle indicazioni sulla seconda fase in cui le squadre del gruppo I2 incontreranno le partecipanti al gruppo I1.

(fonte: Ufficio stampa Galatone Volley)