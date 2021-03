VOLLEY B/m – Casarano, la riscossa non si fa attendere: espugnata Taviano

Non si fa attendere la riscossa della Leo Shoes Volley Casarano. I ragazzi di mister Fabrizio Licchelli, dopo aver messo in archivio l’amara sconfitta al tie break con il Leverano, ritornano subito a brindare ad un successo (il sesto stagionale) espugnando per 3-0 il taraflex della Pag Taviano.

Una prestazione corale sostanzialmente buona e senza eccessi ha consentito a Muscarà e compagni di avere la meglio su una formazione di casa brava a tenere alte percentuali in fase di battuta, mettendo così in difficoltà la ricezione dei rossoazzurri apparsi nella sfida di ieri non in stato di grazia in questo fondamentale. Buona invece la fase di attacco e di muro tra le fila della Leo Shoes Casarano in cui si regista un ottimo 76% di Ferenciac.

L’inizio della contesa è di marca ospite: trascinati da Baldari, Zanettin e Ferenciac i rossoazzurri accumulano un discreto vantaggio che tuttavia si assottiglia nel corso del parziale grazie alla rimonta messa a segno dai padroni di casa. Il rush finale se lo aggiudica comunque la Leo Shoes Casarano che si porta così avanti nel computo dei set (25-23).

Il secondo parziale viaggia sui binari dell’equilibrio: le due formazioni in campo non riescono a distanziarsi nel punteggio e si contendono il set sino agli interminabili vantaggi che vedono uscire vittoriosi ancora una volta gli ospiti (30-28) che si trovano a condurre per due set a zero.

L’inerzia del match ora è tutta in favore dei ragazzi di mister Licchelli che sulle ali dell’entusiasmo riescono a gestire con più facilità l’ultimo parziale che fanno loro, insieme all’intera posta in palio, con il punteggio di 25-19.

–

QUI RISULTATI E CLASSSIFICA