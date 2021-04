CASARANO-NARDÒ – Finale thrilling al “Capozza”, sale in cattedra Negro e il derby è rossazzurro

Succede di tutto al “Capozza”: il Casarano, per lunghissimi tratti in dieci uomini e, al 92′, ancora sotto di un gol per via della marcatura di Mengoli, prima pareggia e poi, clamorosamente, porta a casa i tre punti. Artefice di tutto: una doppietta di Negro, tra il 93′ e il 95′. Il Nardò torna a casa a mani vuote.

Si parte subito forte. Al 1’ Pitarresi devia sul fondo un insidioso tiro dalla bandierina calciato dai granata. Al 12’ svarione difensivo da parte del Nardò, il Casarano ne approfitta con Favetta che lascia partire un sinistro insidioso, ma la palla termina sul fondo. Al 16’ rosso per Pagliai per fallo da ultimo uomo sull’ex Caputo. Casarano in inferiorità numerica. Sul seguente calcio di punizione, lo stesso Caputo manda di poco alto. Il Nardò cerca di far valere la superiorità numerica. Al 19’ occasionissima per gli ospiti: per un soffio Caputo non riesce a deviare in porta il destro fuori misura di Potenza. Al 19’ ci prova Potenza e al 23′ Stranieri di testa chiama all’intervento Pitarresi, che blocca senza patemi d’animo. Al 27’, contropiede di Caputo, che entra in area e calcia da posizione defilata. La difesa si rifugia in angolo. Subito dopo, l’azione di ripropone, ma a parti inverse. Calcia Rodriguez, ma sventa Milli. Al 39′ botta di poco alta sopra la traversa di Rodriguez, che nel minuto successivo non riesce a prendere bene il tempo e consegna la sfera al portiere ospite. La prima frazione di gara si chiude sul parziale di 0-0.

La ripresa si apre con i granata in avanti. Al 52’ Mengoli ci prova dalla distanza, ma la mira non è delle migliori. Sono le avvisaglie del gol, che giungerà poco dopo. Al 57’, Mengoli intercetta una respinta della difesa e dal limite lascia partire un missile che trafigge l’incolpevole Pitarresi. Gli ospiti insistono, ma senza sortire effetti. Intanto, il Casarano non molla. All’81’, sinistro Santoro fuori bersaglio. Il cronometro segna la fine dei 90’. Ma è proprio nei minuti di recupero che accade l’inimmaginabile. Al 2’ dell’extra time Ficara serve Negro, che, da solo nel bel mezzo dell’area, spiazza Milli. Il gol del vantaggio giunge ad un minuto di distanza e passa ancora una volta per i piedi di Ficara e Negro. Quest’ultimo, anticipa in uscita con la punta del piede Milli, insaccando la rete che vale tre punti pensantissimi.

Il Casarano, così facendo, recupera tre lunghezze al Taranto: ora e a -6. Il Nardò resta arenato a 37. Domenica prossima, altri due recuperi per le salentine: Casarano-Gravina e Nardò-Real Aversa.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

mercoledì 21 aprile 2021, ore 15

Serie D girone H 2020/21 – recupero giornata n. 23

CASARANO-NARDÒ 2-1

RETI: 57’ Mengoli (N), 90+3′ e 90+5′ Negro (C)

CASARANO: Pitarresi, Pagliai, Longhi, Argento (63′ Quacquarelli), Figliomeni (72′ Ficara), Giacomarro (85′ Negro), Feola, Tascone, Favetta, Mincica (60′ Sansone), Rodriguez (60′ Santoro). A disp. Guido, D’Andria, Lobjanidze, Bruno. All. Orlandi.

NARDÒ: Milli, Romeo (48′ Tornros), Mengoli, Stranieri, Potenza (85′ Scialpi), Cancelli, Caputo (46′ Lezzi), De Giorgi, Valzano (85’ Massari), Nicolao (73′ Trinchera), Rimoli. A disp. Mirarco, Semiao Granado, Palazzo, Gallo. All. Danucci.

ARBITRO: Gemelli di Messina.

NOTE: giornata nuvolosa ma gradevole, terreno in buone condizioni; Ammonizioni: Figliomeni, Pitarresi, Rodriguez, Santoro (C), Rimoli, Potenza (N). Espulsioni: 15′ Pagliai (C) per aver interrotto una chiara occasione da gol. Recuperi: pt. 2′; st. 5′; angoli: 9-7.

(foto: Ufficio stampa Casarano)