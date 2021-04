SERIE D/H – Al “Capozza” succede di tutto. Ok Gravina: i risultati dei recuperi e la nuova classifica

Va in archivio la prima tranche di recuperi previsti nel girone H di Serie D. Al “Capozza” succede di tutto in fase di recupero. Col Nardò avanti sino al 92′, per via del gol di Mengoli, i rossazzurri capovolgono la gara, in inferiorità numerica, con due reti di Negro in zona Cesarini.

Vittoria per il Gravina dell’ex Casarano, Pasquale De Candia. I murgiani superano di misura il Real Aversa con le reti di Chiradia e Abayian; momentaneo pari campano di Chianese.

Pari tra Lavello e Team Altamura: a segno El Ouazni e Tedesco.

I risultati

LAVELLO-T. ALTAMURA 1-1 ((giornata 19)

35′ El Ouazni (L), 79′ Tedesco (TA)

GRAVINA-REAL AVERSA 2-1 (giornata 20)

50′ Chiaradia (G), 65′ Chianese (RA), 66′ Abayian (G)

CASARANO-NARDÒ 2-1 (giornata 23)

56′ Mengoli (N), 90+3′ e 90+5′ Negro (C)

Domenica 25 aprile (ore 15) si completeranno altre tre gare di recupero: Casarano-Gravina (giornata 21), Nardò-Real Aversa (giornata 22) e Team Altamura-Az Picerno (giornata 20).