ECCELLENZA – Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 6ª giornata

Dopo le partite della sesta giornata nel girone B pugliese di Eccellenza, giocate domenica scorsa (quattro su sei in totale, stanti i rinvii a data da destinarsi di Deghi-Ginosa e DC Otranto-Martina), il Giudice sportivo ha squalificato, per una giornata, Antonio De Vincenzo, calciatore del Castellaneta, espulso durante il match interno col Gallipoli.

Un solo squalificato anche nell’altro girone, l’A, dopo le quattro gare disputate. Si tratta di Mattia Antonio Pasculli, calciatore dell’Unione Calcio Bisceglie, appiedato per un turno. Ammonizione per il dirigente Danilo Dammacco (Città di Mola, II infrazione) e per l’allenatore Vincenzo Criscuolo (Alto Tavoliere San Severo, III infrazione).