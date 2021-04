VOLLEY C/m – Lecce, weekend sportivo positivo e un nuovo inno per festeggiare i 25 anni di storia

Weekend positivo per il Lecce Volley. La formazione maschile, impegnata nel torneo di Serie C, ha battuto al quinto set il Ruffano tra le mura amiche. Bene anche l’under 19 che ha avuto la meglio del Galatone.

Quest’anno, il sodalizio dei fratelli Ettore e Alberico Selvaggi festeggia i 25 anni della sua storia e, per celebrare l’evento, è stato lanciato il nuovo inno ufficiale della squadra, composto da Papa Leu e Marcello Leo per Adriatic Sound, con le voci di Rankin Lele e Lory Firenze, dal titolo “La mia squadra del cuore”.

“Siamo nati col sogno di portare la grande pallavolo a Lecce – afferma Alberico Selvaggi, che è anche responsabile marketing – unendo, alle ambizioni sportive, il ruolo di educatori, di fonte di valori e emozioni al servizio della comunità. Potrebbe apparire il momento sbagliato, con la tragedia sanitaria, sociale e economica che stiamo vivendo. Le restrizioni che fanno giocare le nostre squadre in un palazzetto deserto potrebbero far chiedere ‘perché proprio ora, meglio quando tutto sarà finito’. Rispondiamo che è proprio nei momenti di difficoltà che lo sport, con le sue qualità e i suoi valori, deve alzare la mano, compattare il gruppo, mantenere sveglie le cose belle della vita e fare da guida ai giovani. Il bellissimo testo scritto e cantato da Papa Leu è in grado di far battere i cuori e di comunicare. Dobbiamo ringraziare gli Adriatic Sound, Papa Leu e Rankin Lele per aver interpretato al meglio la nostra essenza, Insieme alla splendida voce di Lory Firenze e a una travolgente chitarra di Marcello Leo, il risultato è esplosivo. Nel testo, si racconta del richiamo del palazzetto e dei nostri ragazzi con i loro valori, si dice anche che nella vita si può sbagliare e smarrire la strada, ma poi è sempre il richiamo rappresentato dalle cose giuste della vita a fare da guida”.