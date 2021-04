CASARANO – Orlandi: “Risultato che dà forza e entusiasmo? Vittoria della svolta? No, perché…”

Nevio Orlandi raccoglie la vittoria in extremis ma mantiene il profilo basso. Queste le dichiarazioni del tecnico del Casarano dopo il derby vinto all’ultimo secondo contro il Nardò.

“La partita si è messa subito male con l’espulsione, poi è diventata ancora più difficile. I miei ragazzi, però, sono stati eccezionali. Abbiamo messo il cuore oltre l’ostacolo e vanno elogiati tutti quanti. Negro? Con la sua qualità e il suo calcio poteva darci qualche palla pulita e giocabile per gli attaccanti, poi si è riproposto lui, che è una mezzapunta, e ha alzato la qualità. Questa partita ti dà forza e entusiasmo. Vediamo ora cosa succederà nelle altre partite e cosa faranno le altre squadre. È una lotta con tante squadre e noi dobbiamo dare il massimo. Oggi abbiamo fatto bene, in dieci per più di un’ora, grandi elogi a loro e un elogio particolare a Longhi che è stato eccezionale. Mi aspettavo un Nardò così arcigno, lo avevamo studiato. Sapevamo come giocavano, con una squadra che sa stare in campo e con buone individualità. Oggi è andata bene, ma me la sarei voluta giocare undici contro undici. Figliomeni? Valuteremo da domani le sue condizioni, ora dobbiamo recuperare energie perché giocare con questi ritmi e con questo ardore è molto dispendioso. La vittoria della svolta? No, ci sono ancora tante gare da fare e ci sono anche degli scontri diretti. Mi auguro che da qui alla fine ogni squadra faccia il suo dovere”.

(foto: N. Orlandi, ©G. Garofalo)