NARDÒ – Danucci non si capacita: “Abbiamo rovinato una partita sin lì perfetta”

Non si capacita Ciro Danucci dopo i colpi di scena del “Capozza” in pieno recupero che hanno dato la vittoria al Casarano.

Le sue dichiarazioni post-derby: “Per 93 minuti siamo stati in campo bene, senza rischiare nulla e con chiare occasioni per raddoppiare o andare in vantaggio prima. L’espulsione era netta. Parlare adesso di una sconfitta è veramente difficile. I miei ragazzi hanno fatto un’ottima partita. Abbiamo perso Romeo e Nicolao per infortunio, ma non abbiamo la panchina del Casarano che, per esempio, ha fatto entrare nel finale Negro. Abbiamo preso due gol evitabilissimi. Non so cosa dire, avremmo potuto e dovuto gestire meglio alcune ripartenze e chiudere la partita. Venire a Casarano e fare questa prestazione mi rende felice, ma in quegli ultimi due minuti potevamo fare meglio. In questo sono arrabbiato perché abbiamo rovinato una partita fino a quel momento perfetta. Non ci sono state la giusta attenzione e la giusta voglia di portare a casa il risultato”.

(foto: C. Danucci, ©Coribello/SalentoSport)