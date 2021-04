SERIE D/H – Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della 27ª giornata

Az Picerno-Bitonto (2-1) è sub iudice per via del preannuncio di ricorso da parte della società barese, che non ha comunicato né ufficialmente, né ufficiosamente, il motivo della sua azione giuridica. Per quanto concerne le gare della 27esima giornata di Serie D/H giocate domenica 18 apriel, queste sono le decisioni del Giudice sportivo, pubblicate nel Comunicato ufficiale n. 145 di ieri.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Antonio Ricciardi (Real Aversa), Vito Di Bari e Layousse Diallo (Molfetta), Nicola Panebianco (Brindisi), Aboubakar Diaby (Taranto), Massimo D’Angelo (Az Picerno).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 27 aprile per Paolo Luigi Filosa (Real Aversa) e per Francesco Montervino (Taranto).