CASARANO – Mister Feola: “Altamura ottima squadra. Un plauso ai miei ragazzi, meriterebbero di giocare tutti”

Il Casarano batte l’Altamura e recupera ben tre lunghezze dal Sorrento. Così mister Vincenzo Feola nel dopogara.

“L’Altamura – dichiara –è una bella squadra. Una squadra di qualità. Credo sia una delle migliori squadre del girone, per qualità e organizzazione. Per questo non posso che fare un plauso ai miei ragazzi. La vittoria è merito loro e mi sento in dovere di ringraziarli uno ad uno. Vincere con una squadra come l’Altamura con due reti di vantaggio non è cosa da poco. Ci siamo affidati ai lanci lunghi perché l’Altamura, essendo una squadra molto offensiva, veniva a prenderci alti. Certo, ci sono state delle sbavature. A volte capita di commettere un piccolo errore e di riaprire la partita, ma meritavamo di vincere. I ragazzi si stanno riprendendo quello che avevamo perso per colpa della pausa dovuta al Covid. Non guardo la classifica. Non la guardavo prima e non la guado adesso. Non serve a nulla. Bisogna lavorare. Mi conforta vedere che i ragazzi stanno crescendo. Questo ci ripaga dei tanti sacrifici”.

Il gruppo sta recuperando forma e condizione e sta prendendo consapevolezza della propria forza.

“Nel pre-gara – rivela il tecnico – ho detto ai ragazzi di essere in difficoltà perché tutti meritano di giocare. Ho detto loro che le scelte vanno fatte in base al momento e che non sono definitive. Vi assicuro che, per come si allenano, meritano tutti di giocare, ma si gioca in undici. Mi spiace molto per chi non gioca o va addirittura in tribuna, ma la strada è lunga e ci saranno possibilità per tutti. Ora pensiamo a domenica. Andiamo avanti per la nostra strada, affrontando una partita alla volta”.