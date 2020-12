VIRTUS FRANCAVILLA – S’inceppano i biancazzurri, con la Cavese arriva un punto buono solo per allungare la striscia

Noia e pochissime emozioni tra Cavese e Virtus Francavilla. I biancazzurri colgono soltanto un punto sul campo dell’ultima in classifica, dopo una gara, di certo, non da ricordare.

Nel primo tempo le uniche azioni degne di cronaca sono uno spunto di Russotto e uno di Germinale, entrambi senza esito, per i padroni di casa. Poi la Virtus sembra scuotersi e ci prova con un paio di azioni di Vazquez ma Russo è attento e sventa tutto.

Poco da segnalare nella ripresa, se non una maggiore propositività da parte dei biancazzurri, che, però, non riescono a violare la difesa cavese. Il punto colto in Campania, comunque, rappresenta il quinto risultato utile di fila per la squadra di Trocini. Domenica prossima gara casalinga contro il Bisceglie.

IL TABELLINO

CAVESE-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

CAVESE (433): Ruzzo – Tazza, Matino, De Franco, Semeraro (86′ Ricchi) – Matera, Pompetti (74′ Lulli), Esposito – Senesi (64′ Vivacqua), Germinale (87′ De Rosa), Russotto. All. Maiuri.

VIRTUS FRANCAVILLA (352): Crispino – Delvino, Pambianchi (12′ Sperandeo), Caporale – Giannotti, Franco, Di Cosmo, Castorani (82′ Tchetchoua), Nunzella (83′ Zenuni) – Puntoriere (76′ Carella), Vazquez. All. Trocini.

ARBITRO: Frascaro di Firenze (Cravotta-Camilli; Vingo).

NOTE: gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Esposito, Russotto, Carella, Delvino, Zenuni. Espulsi: nessuno. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Paolo Rossi.