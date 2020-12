FASANO-NARDÒ – Una zampata di Tornros nel recupero fa esplodere la gioia granata

Quasi come un dejavu della passata stagione, ma questa volta avviene a parti e a campi invertiti. Se nello scorso campionato un guizzo di Serri nel recupero aveva gelato il popolo granata, questa volta il Nardò si prende la rivincita, trovando il gol da tre punti ad una manciata di minuti dalla fine, grazie alla zampata del vichingo Tornros, che premia la voglia di De Giorgi e compagni, bravi a crederci nonostante l’inferiorità numerica e ad espugnare così il Curlo di Fasano

Il primo tempo è quasi tutto appannaggio degli uomini di Danucci. Dopo una prima fase di dominio territoriale, il primo squillo arriva a metà del tempo, quando Caputo apparecchia per Mengoli che spara alto da buona posizione. Tre minuti più tardi, Suma è bravo a deviare sul palo una bella conclusione di Scialpi, sulla respinta nessun attaccante del toro riesce ad avventarsi sulla sfera. Al minuto 26, l’estremo difensore del Fasano dice di no a Scialpi, smanacciando in corner una punizione insidiosa dell’ex Gallipoli. I granata dominano ma non riescono a trovare il guizzo giusto. Alla mezz’ora sugli sviluppi di un corner ben battuto dal solito Scialpi, Caputo anticipa tutti, con la sfera che attraversa l’area di rigore senza che nessuno riesca a correggerla in rete.

La ripresa inizia con lo stesso copione della prima frazione, Nardò che comanda le operazioni, Fasano che attende e riparte. Dopo solo un giro d’orologio, bella percussione di Caputo, sulla sua conclusione s’immola Casanno che disinnesca il pericolo. Al 12′ ancora Scialpi ha la chance giusta, ma questa volta il metronomo del granata spedisce alto da pochi passi. Al quarto d’ora di gioco si registra il primo squillo dei padroni di casa con Stracqualursi che sugli sviluppi di un’azione d’angolo anticipa tutti di testa, trovando sulla sua corsa un sempre attento Milli.

A ridosso del minuto 20, il Nardò rimane in inferiorità numerica, a causa di un ingenuo fallo tattico di Massari, che già ammonito rimedia il secondo cartellino, guadagnando anzi tempo gli spogliatoi. Vista la superiorità il Fasano cresce e guadagna campo, ma gli ospiti non mollano, provando comunque a pungere in ripartenza. Al 31′ Trovè va vicino al vantaggio con una bella incornata che termina alta con Milli che controlla. Quando tutto sembra portare ad un pareggio a reti inviolate, al primo minuto di recupero arriva il guizzo granata. Punizione ben battuta dalla trequarti sinistra, De Giorgi anticipa tutti, Suma compie un autentico miracolo, ma sulla respinta corta, Tornros si avventa come un falco, freddando l’estremo di casa e facendo esplodere la panchina ospite per un vantaggio meritatissimo per quanto visto in campo. Nel finale non c’è tempo per la reazione fasanese, con il Nardò che porta a casa il quarto risultato utile consecutivo, terzo successo negli ultimi quattro match.

Domenica prossima: Nardò-Gravina e Portici-Fasano.

IL TABELLINO

Fasano, Stadio “Vito Curlo”

domenica 13 dicembre 2020, ore 14.30

Serie D girone H 2020/21 – giornata 7

FASANO-NARDÒ 0-1

RETI: 46′ st Tornros

FASANO: Suma, De Carolis (29’ st Vogliacco), Brescia, Monaco, Cassano, Russo, Lanzone (29’ st Trovè), Narese, Stracqualursi (20’ st Cavaliere), Nadarevic (12′ st Gaetani), Bernardini (15’ st Lugo Martinez). A disposizione: Caccetta, Angelini, Difino, Amoruso. All. Catalano.

NARDÒ: Milli, Mengoli, Stranieri, Cancelli, Semiao Granado (9’ st Tornros, 47’ st Romeo), Scialpi (41’ st Zappacosta), Caputo (32’ st Potenza), Sepe, De Giorgi, Massari, Gallo. A disposizione Mirarco, Romeo, Palazzo, Valzano, Politi, Lamacchia. All. Danucci.



ARBITRO: Sergio Palmieri di Conegliano (Gentile-D’Anna).

NOTE: ammoniti De Giorgi, Bernardini, Cassano, Narese; espulsi: al 19′ st Massari (N) per doppia ammonizione. Recupewro: 0′ e 5′. Gara giocata a porte chiuse. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi.