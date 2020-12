TARANTO – Beffa in Zona Cesarini: Ficara regala al Gravina un insperato pareggio

Il sapore dei tre punti, per il Taranto, svanisce al 95′, a un soffio dal triplice fischio. Finisce 1-1 il derby tra Gravina e Taranto, risultato che, per come è arrivato, soddisfa solo la formazione di casa. Poco male, comunque, per i rossoblù, che rimangono a quattro punti dalla vetta, occupata dal Sorrento, oggi battuto clamorosamente in casa dal Lavello.

Nella prima frazione si fa preferire il Taranto che costruisce una buona opportunità con Diaby, il cui colpo di testa è bloccato da Martellone. Al 41′ ospiti in vantaggio: punizione di Marsili, lo stesso Diaby, questa volta, fa centro e manda avanti i suoi. Scarsa la risposta del Gravina, se si eccettua un colpo di testa di Mady, parato senza grossi intoppi da Sposito. Al riposo si va sullo 0-1.

De Leonardis cambia qualcosa nell’intervallo, mandando in campo Bisconti e Puntoriere per Daddabbo e Perez, ma è ancora il Taranto a farsi minaccioso con Guaita, il cui tiro a giro sfila a lato di poco. Ci prova su punizione il neo entrato Abayian, palla in corner. Sugli sviluppi, incornata di Rizzo che trova la pronta risposta di Martellone. Al 26′, dopo la consueta girandola di sostituzioni, gli ionici vanno vicinissimi al raddoppio: Abayian trova Martellone a negargli la gioia del gol e, sulla respinta, Diaby non riesce a finalizzare il tap-in. La beffa, per gli ospiti, è dietro l’angolo e arriva a pochi spiccioli dalla doccia: sugli sviluppi di un corner, Ficara lascia partire un tiro che si insacca sul secondo palo e che regala ai suoi un insperato punto.

Domenica prossima il calendario recita Taranto-Aversa e Nardò-Gravina.

IL TABELLINO

Gravina, stadio “Vicino”

domenica 13 dicembre 2020, ore 14.30

Serie D girone H 2020/21 – giornata 7

GRAVINA-TARANTO 1-1

RETI: 41′ Diaby (T), 90+5′ Ficara (G)

GRAVINA: Martellone, Dentamaro, Perez (46′ Puntoriere), Gilli, De Gol, De Feo (72′ Vicedomini), Messori (62′ Correnti), Mady (62′ Gjonaj), D’Addabbo (46′ Bisconti), Ficara, Chiaradia. A disp. Pagkratis, Panebianco, Moretti, Dimartino, Beh Khalek, Vicino. All. De Leonardis.

TARANTO: Sposito, Sheu, Caldore, Rizzo, Marsili, Guastamacchia, Diaby, Calemme (50′ Abayian), Guaita (62′ Acquadro), Falcone (87′ Gonzalez), Santarpia (62′ Mastromonaco). A disp. Ciezkowski, Boccia, Ferrara, Marino, Marrazzo. All. Laterza.

ARBITRO: De Capua di Nola (Portella-Martinelli).

NOTE: ammoniti D’Addabbo (G), Marsili (T), Messori (G), Guastamacchia (T), De Feo (G), De Leonardis (all. G), Ficara (G). Recupero: 1′ pt, 5′ st. Prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi. Gara giocata a porte chiuse.