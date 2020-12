CASARANO – Le Serpi liquidano il Team Altamura e si portano ad un soffio dal Sorrento

Il Casarano supera per 3-1 il Team Altamura e si avvicina al Sorrento, clamorosamente sconfitto in casa dal Lavello.

I rossazzurri passano subito in vantaggio capitalizzando al meglio un bel contropiede con Favetta che serve Rodriguez. Gioco di gambe della punta rossoazzurra a mandare fuori misura la retroguardia biancorossa e sinistro di collo all’angolino. Al 5’ reazione degli ospiti con Guadalupi che ci prova dal limite, ma Guido blocca a terra. Il Casarano si fa vedere diverse volte in avanti, ma manca di precisione e allora ne approfitta l’Altamura. Al 26’ percussione dalla sinistra di Biason, che entra in area e calcia di potenza, Guido respinge, ma si fa trovare pronto sulla ribattuta Lorenzo. Il classe 2000, dal lato opposto, non sbaglia l’appuntamento con il gol e ristabilisce la momentanea parità. Alla mezz’ora ci prova Langone dal limite, ma l’estremo difensore rossoazzurra blocca senza problemi. L’Altamura prova a pungere, ma senza fortuna. È il Casarano, invece, a tornare in vantaggio su rigore fischiato per un fallo di mano in area del difensore Kanoute. Si incarica di battere Favetta, che al 38’, spiazza Donini. Portiere da un lato e palla a fil di palo dall’altro. La prima frazione di gioco termina senza altre occasioni da registrare.

Nella seconda parte di gara, le emozioni scarseggiano. Il gioco si svolge soprattutto a centro campo, con l’Altamura alla ricerca di spazi e il Casarano pronto a sfruttare le ripartenze. Il gioco è frammentato, reso difficile anche dalla scarasa tenuta del campo. Il nervosismo cresce. Gli animi si scaldano e a farne le spese al 20’ è Biason, che guadagna lo spogliatoio anzitempo, per un doppio cartellino giallo. La prima azione degna di nota coincide con il gol di Rodriguez, che al 26’ firma la sua doppietta personale, rubando palla al portiere e insaccando a porta vuota. L’Altamura rimane in nove per l’espulsione di Pantano. Per il centrocampista è fatale il secondo giallo, essendo già finito precedentemente sulla lista degli ammoniti. La gara termina con la solita girandola delle sostituzioni. Non accade più nulla e dopo due minuti di recupero si va tutti negli spogliatoi sul definitivo 3-1, risultato un po’ troppo penalizzante per l’Altamura, che, sino alla prima espulsione, aveva giocato a viso aperto.

Il Casarano vince contro un volenteroso Altamura e guadagna tre punti pesantissimi. Domenica prossima i rossoazzurri sono attesi sul campo dell’Andria.

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 13 dicembre 2020, ore 14.30

Serie D girone H 2020/21 – giornata n. 7

CASARANO-TEAM ALTAMURA 2-1

RETI: 3’ e 71′ Rodriguez (C), 26’ Lorenzo (TA), 38’ Favetta rig. (C)

CASARANO (4-3-3): Guido; Pagliai, Pedicone, Atteo, Benvenga; Mattera (85′ Lobjanidze), Sansone (85′ Versienti), Feola A. (62′ Bruno); Rodriguez (82′ Mincica), Giacomarro (82′ Tascone), Favetta. A disposizione: D’Ancona, Onda, Negro, El Ouazni. Allenatore: Vincenzo Feola.

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Donni; Kanoute (82′ Scarimbolo), Casiello (76′ Russo), Langone (57′ Baradajy); Lanzolla, Pantano, Lorenzo (76′ Ansani), Biason, Croce; Guadalupi, Tedesco (82′ Fedel). A disposizione: Bozzi, Russo, Lucchese, Errico, Terrevoli. Allenatore: Alessandro Monticciolo.

ARBITRO: Gianluca Catanzaro di Catanzaro. ASSISTENTI: Ernesto Dell’Isola di Sapri e Antonio Aletta di Avellino.

NOTE: Nuvoloso, 13 gradi. Terreno pesante, allentato dalla pioggia caduta il giorno prima della partita. Ammoniti: Sansone (C), Casiello, Pantano, Biason (A). Espulsi: 65′ Biason (A); 76′ Pantano (A), entrambi per doppia ammonizione. Recupero: 1’ pt, 2’ st. La gara è preceduta da un minuto di silenzio in memoria di Paolo Rossi