SERIE B – Ammenda e multa per Tachtsidis, la Salernitana perde un uomo: il Giudice sportivo

Ammonizione e ammenda da millecinquecento euro per Panagiotis Tachtsidis. Il centrocampista greco, infatti, è stato punito per aver simulato un fallo in area di rigore avversaria negli ultimi istanti di Lecce-Frosinone di sabato scorso. A questo, poi, si sono aggiunte le proteste abbastanza palesi indirizzate all’arbitro Ghersini che poteva anche estrarre il secondo cartellino giallo. Per il resto, nessuno squalificato per il Lecce, uno per la Salernitana. Le altre decisioni dopo la giornata numero 11:

CALCIATORI – Una giornata a Matteo Cotakli (Chievo), Nicola Dalmonte e Gabriele Gori (LR Vicenza), Mariuis Mihai Marin (Pisa), Francesco Di Tacchio (Salernitana), Mattia Valoti (Spal).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalifica di una giornata per Carmine Alessandria (Reggina), Alberto Bertolini (Venezia), Pierpaolo Bisoli (Cremonese).