CASARANO – Costantino: “In attacco potevamo fare molto di più”. Pambianchi: “Non vinciamo in casa, cosa negativa”

Evidentemente deluso per il risultato mister Giovanni Costantino nel post gara del derby Casarano-Nardò, terminato a reti inviolate.

“In fase offensiva – dichiara il tecnico – potevamo fare molto di più, abbiamo fatto molto poco. In fase difensiva abbiamo fatto una buona partita, sotto l’aspetto difensivo siamo migliorati molto. Si va avanti, si continua a lavorare. La fase offensiva deve migliorare. Non è possibile che facciamo gol solo su palle inattive, come è successo nelle ultime gare. Loro hanno cercato di dare densità al centrocampo, recuperare palla e ripartire. Lo sanno fare e lo hanno fatto bene. Attraverso il cambio gioco e la seconda palla, abbiamo cercato di adattarci al loro sistema di gioco. Continuiamo a stentare in casa perché prima prendevamo gol e dovevamo recuperare, ora non riusciamo ad andare a rete. Siamo mancati negli ultimi venti metri. Dobbiamo lavorare in questa direzione”.

Bicchiere mezzo pieno per Francesco Pambianchi.

“Quando si muove la classifica – dice il difensore – il bicchiere è mezzo pieno, ma è chiaro che in casa manca la vittoria da molto tempo e questo è per noi una cosa non positiva. L’importante è non aver perso. Era importante dare continuità ed è importante non aver preso gol. Ci sono degli aspetti positivi che vanno valutati. Sono certo che è una questione di tempo. Il lavoro che stiamo facendo ci poterà a vincere anche in casa per raggiungere l’obiettivo”.