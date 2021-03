SERIE C/C – La Ternana di Lucarelli, il peggior avversario nel peggior momento per la Virtus Francavilla: il programma

Compito più che arduo per la Virtus Francavilla. Domani pomeriggio, per la 29esima giornata del girone C di Serie C, al “Giovanni Paolo II” arriverà la Ternana di Cristiano Lucarelli, il cui record europeo di imbattibilità, nei campionati professionistici, è stato interrotto, sette giorni fa, dal Catanzaro di Antonio Calabro.

Peggior avversario, in un momento così delicato per i biancazzurri, non poteva capitare. Gli umbri stanno stradominando il girone con un distacco di ben 11 punti sulla seconda in classifica, ora l’Avellino, e potranno gestire l’ampio margine nelle restanti dieci giornate che mancano alla fine della regular season. Della Virtus, reduce da quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei. Il presidente Antonio Magrì ha invitato il gruppo a restare unito in un periodo così complicato, rinnovando la fiducia verso tutti. Forse il miglior modo di approcciarsi ad una gara contro un avversario così ostico. la sfida sarà diretta dal signor Bitonti di Bologna.

Il programma e gli arbitri della 29esima:

dom. ore 12.30

Viterbese-Monopoli: Simone Taricone di Perugia (Bertelli-Grasso; Ricci)

—

dom. ore 15

Bisceglie-Catania: Valerio Maranesi di Ciampino (Di Giacinto-Basile; Angelucci)

Palermo-Juve Stabia: Cristian Cudini di Fermo (Dicosta-Teodori; Di Marco)

Teramo-Catanzaro: Nicolò Marini di Trieste (Fraggetta-De Pasquale; Zamagni)

Vibonese-Casertana: Fabio Pirrotta di Barcellona PDG (Monaco-Dell’Arciprete; Gemelli)

Virtus Francavilla-Ternana: Paolo Bitonti di Bologna (Licari-Bonomo; Marotta)

—

dom. ore 17.30

Avellino-Paganese: Claudio Petrella di Viterbo (Catucci-Rizzotto; Villa)

Bari-Potenza: Alessandro Di Graci di Como (Pellino-Fine; Turrini)

—

dom. ore 20.30

Turris-Foggia: Mattia Caldera di Como (Miniutti-Lazzaroni; Molinaro)

(riposa Cavese)

–

CLASSIFICA: Ternana 62 – Avellino 53 – Bari 52 – Catanzaro 44 – Catania 40 – Teramo 38 – Juve Stabia e Foggia 37 – Palermo e Casertana 36 – Viterbese 33 – Monopoli e Turris 31 – Virtus Francavilla 30 – Vibonese 25 – Potenza e Paganese 24 – Bisceglie 21 – Cavese 16.

