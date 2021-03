SERIE B – Giornata 27 al via: il clou è Empoli-Cittadella. Lecce, la Reggiana ti attende: programma e arbitri

Al culmine di una settimana fitta di polemiche per i mediocri risultati riportati, il Lecce proverà a raddrizzare la barca domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Avversaria, la Reggiana di Massimiliano Alvini, seppellita di gol, sette, all’andata e vogliosa di riscatto. Ma, da quella partita lì, sembra esser passata un’era geologica.

Gli emiliani sono in piena corsa per salvarsi la pelle e, se il campionato finisse oggi, giocherebbero i playout con il Cosenza. È una squadra che vive un buon momento di forma: nell’ultimo turno ha fatto soffrire il lanciatissimo Venezia a domicilio; in quello precedente, ha fermato la Salernitana; prima ancora, ha battuto, in fila, Ascoli e Cittadella. Da circa un mese e mezzo, i granata hanno ritrovato gioco e risultati e possono dire la loro nella lotta per salvarsi, anche grazie a dei buoni innesti arrivati dalla sessione invernale di mercato, tra cui Laribi e Ardemagni (quest’ultimo in fase di recupero dopo una frattura alla mano). Capocannoniere della squadra è Simone Mazzocchi, autore di otto centri.

Il Lecce, invece, ci arriva con affanno alla gara di domani sera. Compito di mister Corini sarà quello di isolare il gruppo, alla ricerca della maggior concentrazione possibile, per fare risultato pieno in Emilia e rilanciarsi in classifica, alla vigilia di un ciclo di gare niente male, a partire dal trittico Chievo in casa-Venezia e Frosinone fuori.

I precedenti tra Reggiana e Lecce giocati a Reggio Emilia vedono in vantaggio i locali per tre vittorie a due; sei i pareggi. Nell’ultimo confronto diretto, giocato in Prima Divisione nell’aprile 2013, prevalsero i giallorossi per 2-0 con doppietta di Jeda. L’ultima vittoria della Reggiana, invece, all’11 ottobre 1998 in B, 2-1 con reti di Margiotta per il Lecce, allenato da mister Nedo Sonetti, e doppietta di Neri per i locali. (dati wlecce.it)

Dirigerà l’incontro il signor Santoro di Messina, alla prima col Lecce.

Il match clou della giornata numero 27 sarà quello del “Castellani” di Empoli tra la capolista e il Cittadella. Questo pomeriggio, invece, il sotto-clou con la sfida tra Monza e Pordenone che non vedrà in campo il suo protagonista principale, Davide Diaw, squalificato dal Giudice sportivo.

Il programma e gli arbitri:

sab. ore 14

V. Entella-Ascoli: Livio Marinelli di Tivoli (Marchi-Avalos; Meraviglia)

Cosenza-Frosinone: Daniel Amabile di Vicenza (Bottegoni-Annaloro; Massimi)

Pisa-Reggina: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Mastrodonato-Muto; Dionisi)

Cremonese-Salernitana: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Raspollini-Berti; Sozza)

Pescara-Spal: Federico La Penna di Roma 1 (Mokhtar-Nuzzi; Di Martino)

—

sab. ore 16

Venezia-Brescia: Daniele Paterna di Teramo (Di Iorio-Yoshikawa; Marini)

—

sab. ore 18

Monza-Pordenone: Eugenio Abbattista di Molfetta (Pagnotta-Palermo; Volpi)

—

dom. ore 15

Empoli-Cittadella: Fabio Maresca di Napoli (Scarpa-Zingarelli; Rapuano)

—

dom. ore 21

Reggiana-Lecce: Alberto Santoro di Messina (Tolfo-Schirru; Robilotta)

—

lun. ore 19

Chievo-LR Vicenza: Daniele Doveri di Roma 1 (Massara-Trinchieri; Prontera)

–

CLASSIFICA: Empoli 49 – Venezia 45 – Monza 44 – Salernitana 43 – Chievo 42 – Lecce e Cittadella 40 – Spal 38 – Pisa 36 – Frosinone 34 – Pordenone 33 – Vicenza 31 – Brescia 30 – Cremonese 29 – Reggiana 28 – Cosenza 26 – Ascoli e Pescara 22 – V. Entella 19.

(foto: Calderoni contrasta Mazzocchi nella gara d’andata – ©SalentoSport/Coribello)