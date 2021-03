LECCE – Rodriguez stop, Paganini ancora in differenziato: il report dal Via del Mare

Anche per la gara in programma contro la Reggiana, domenica sera al Mapei Stadium, mister Eugenio Corini, con ogni probabilità, non recupererà Dermaku e Listkowski, infortunato di lunghissimo e lungo corso. I due, anche oggi, hanno lavorato in differenziato e i tempi di recupero, quindi, si allungano.

Insieme all’italo-albanese e al polacco, hanno lavorato a parte anche Paganini (che ieri aveva accusato un affaticamento muscolare) e Vigorito, così come successo ieri. Rodriguez ha interrotto anzitempo la sessione in via precauzionale, per via di un fastidio muscolare.

Domani mattina è in programma la rifinitura, prima della partenza in direzione Emilia Romagna. Per fortuna, non ci sono state sorprese dagli esiti dei test molecolari a cui si è sottoposto tutto il gruppo-squadra, che hanno dato esito negativo.

(foto: L. Paganini, ©SalentoSport/Coribello)