CASARANO – Errori e nervi tesi: il 2026 comincia male, l’Atalanta U23 passa al “Capozza”

L’inizio del 2026 si rivela amaro per il Casarano, che incassa contro l’Atalanta Under 23 la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Trapani della scorsa settimana, terza nelle ultime quattro partite. Al “Capozza” matura un KO che lancia segnali preoccupanti non solo per la classifica, ma anche per una manovra apparsa meno brillante e dinamica rispetto al recente passato.

Sulla prestazione pesa certamente l’inferiorità numerica, ma è pur vero che l’espulsione di Barone è arrivata quando i rossoazzurri erano già in svantaggio e faticavano a impensierire la retroguardia orobica. L’assenza di Chiricò ha tolto imprevedibilità al reparto avanzato, rendendo le ripartenze più prevedibili e meno incisive.

La sfida, d’alto contenuto tecnico, si accende subito nonostante il gelo. Se Perez manca la zampata vincente in avvio, l’Atalanta risponde con Comi e Ghislandi, chiamando Bacchin all’intervento. Al 20’ l’episodio che sblocca il match: un’incomprensione fatale tra Lulic e Bacchin regala a Cisse il pallone dello 0-1. Il Casarano prova a reagire, ma la sfortuna si accanisce: prima un rigore assegnato per fallo di mano di Comi viene revocato dal controllo FVS per un fuorigioco a inizio azione, poi, al 36’, Barone ferma Vavassori lanciato a rete rimediando il rosso diretto.

Nella ripresa, nonostante l’uomo in meno, il Casarano mostra paradossalmente più verve. Leonetti, Perez e un generoso Ferrara cercano di scardinare il muro atalantino, ma l’ex Brindisi Vismara blinda la porta ospite. Nemmeno gli ingressi di Millico e Versienti nel finale bastano per trovare il guizzo del pareggio. Finisce 0-1: Casarano fermo a 28 punti in settima piazza insieme al Crotone, entrambi agganciati dal Cerignola.

Mister Vito Di Bari ha analizzato con amarezza il momento dei suoi: «Su due lanci lunghi abbiamo subito gol ed espulsione, proprio due situazioni su cui avevamo lavorato. In dieci è diventato tutto più faticoso, anche se nel secondo tempo siamo stati bravi a tenere il match aperto fino alla fine. Purtroppo subiamo troppi gol per errori individuali; quando la rete arriva per la qualità dell’avversario ci può stare, ma perdere così diventa stancante. Dobbiamo darci una mossa». (Nuovo Quotidiano di Puglia).

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 11.01.2026, ore 12.30

Serie C/C 2025/26, giornata 21

CASARANO-ATALANTA U23 0-1

RETI: 20′ pt Cisse

CASARANO: Bacchin, Barone, Lulic (40′ pt Gega), Gyamfi, Logoluso, Maiello (29′ st D’Alena), Cajazzo (40′ pt Giraudo), Di Dio (16′ st Versienti), Ferrara, Leonetti (29′ st Millico), Perez. All. Di Bari.

ATALANTA U23: Vismara, Berto, Comi, Navarro, Panada (43′ st Guerini), Pounga, Manzoni (19′ st Levak), Bergonzi (43′ st Steffanoni), Ghislandi (30′ st Simonetto), Cisse, Vavassori (30′ st Cassa). All. Bocchetti.

ARBITRO: Colaninno di Nola.

NOTE: espulso Barone (C) al 36′ pt per interruzione di chiara occasione da gol.

