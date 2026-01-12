LECCE – Sticchi Damiani: “Espulsione senza senso, ci siamo suicidati”. L’infortunio di Camarda potrebbe essere serio

Impossibile nascondere l’amarezza dopo una gara persa in casa, contro una diretta concorrente per la salvezza, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, seppur minimo e dopo che la squadra stava dimostrando di contenere bene il tentativo di ritorno degli avversari. Si spera che non sia una gara che lascerà il segno, proprio come quella dello scorso anno, quando il Parma recuperò due gol di svantaggio tra il 93′ e il 95′, aprendo ad una serie di cinque sconfitte consecutive, compresa una di Coppa Italia.

L’analisi del presidente Saverio Sticchi Damiani: “Un peccato, perché nel primo tempo abbiamo giocato molto bene ma nel secondo ci siamo suicidati: Banda aveva la palla del 2-0, una palla clamorosa e la sbaglia. E poi, quell’espulsione, non ha davvero senso farsi cacciare così. Era un momento cruciale della partita, è stato un peccato mortale, poi è arrivato l’autogol e abbiamo perso da soli una partita che stavamo giocando bene. Se ci saranno conseguenze dopo le espulsioni di Banda e Gaspar? Sono cose che riguardano lo spogliatoio. il cambio di Stulic con Gallo? L’allenatore ha avuto la sfortuna che non ci fosse Camarda, quindi in una situazione di vantaggio non c’era l’attaccante per una indisponibilità dell’ultimo secondo. Gandelman? L’ho visto bene, è appena arrivato però ha fatto il suo in una situazione un po’ anomala in cui erano saltati gli schemi”.

Sull’indisponibilità di Camarda, la società non ha comunicato ancora nulla anche se dal web l’esperto di calciomercato Matteo Moretto parla di un possibile infortunio abbastanza serio alla spalla del giovane calciatore scuola Milan, cosa confermata a Dazn anche dal tecnico Di Francesco prima della gara. Il numero 22 giallorosso faceva regolarmente parte della lista dei convocati della società, diffusa ieri poco prima delle 10, ma poi non è entrato nemmeno a referto.