NARDÒ – Tursi illude, i pali fermano Garnica: contro il Martina è un pari d’autore

Il derby tra Nardò e Martina si chiude con un pareggio che fotografa perfettamente l’equilibrio visto in campo, nonostante i granata possano recriminare per i legni colpiti. Al “Giovanni Paolo II” finisce 1-1, un risultato che permette a entrambe le compagini di muovere la classifica valorizzando le rispettive identità tattiche: il Nardò più verticale e proiettato alla ricerca della profondità, il Martina fedele al fraseggio e alla costruzione corale.

I padroni di casa partono forte, sfiorando il vantaggio prima con un destro di Elia e poi con un palo colpito da Garnica in mischia. La pressione neretina viene premiata al 40’: Garnica si scatena in una delle sue tipiche sgroppate palla al piede e serve a Tursi, giovane classe 2007 adattato per l’occasione come esterno alto, un pallone che deve solo essere spinto in rete.

La ripresa, però, si apre con il prepotente ritorno degli ospiti, che nonostante le assenze pesanti di Santarpia e Palermo, trovano il guizzo giusto. Al 7’, Ievolella pesca l’imbucata per De Angelis, che trafigge Galli con un rasoterra chirurgico. Il Nardò reagisce immediatamente e va a un passo dal nuovo vantaggio, ma la sfortuna si accanisce ancora su Garnica, che vede la sua conclusione solitaria stamparsi sul palo. È l’ultimo brivido di una gara che la difesa del Martina, la meno battuta del girone (con Barletta e Paganese), riesce poi a contenere fino al fischio finale. Il Nardò scala in sesta posizione con 29 punti insieme al Nola; il Martina scende in terza, a 33. Prossimi turni: Martina-Virtus Francavilla, Gravina-Nardò. Entrambe allungano le rispettive serie positive: a undici i granata, a sette i biancazzurri.

Ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia, mister De Sanzo ha commentato così la prova dei suoi: «Ci prendiamo questo pareggio, anche se gli episodi ci sono stati sfavorevoli, specialmente il secondo palo di Garnica che sarebbe valso il 2-1. È stata una buona partita, giocata a viso aperto contro un avversario di valore. Potevamo ottenere qualcosa in più, ma dobbiamo essere contenti della prestazione e di aver mosso la classifica centrando l’undicesimo risultato utile consecutivo».

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 11.01.2026, ore 16.30

Serie D/H 2025/26, giornata 19

NARDÒ-MARTINA 1-1

RETI: 40′ pt Tursi (N), 7′ st D’Arcangelo (M)

NARDÒ (4-2-3-1): Galli; Minerva, Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Addae, Risolo; Garnica, Elia, Tursi, D’Anna. All. De Sanzo.

MARTINA (4-3-3): Rossi; Tuccitto, Dieng, De Angelis, Lupo; Piriz (47′ st Palermo A.), Zanelaj, Mastrovito (24′ st Virgilio); Resouf (48′ st Sorace), D’Arcangelo, Ievolella. All. Laterza.

ARBITRO: Matteo di Sala Consilina.

RISULTATI E CLASSIFICA