ECCELLENZA – Brindisi passa sul filo di lana, Maglie veloce come il vento: i tabellini della 23ª

Bottino pieno per le prime quattro della classifica dopo la quarta di ritorno di Eccellenza pugliese. Il Bisceglie capolista liquida con quattro reti il malcapitato Massafra che comunque, nel finale, rende meno amara la sconfitta. I nerazzurrostellati mantengono due punti di vantaggio sul Brindisi che ci mette novanta minuti per violare la porta di un coriaceo e sfortunato Ugento, pericolosamente scivolato giù in classifica al terzultimo posto e reduce da un solo punto nelle ultime cinque giornate. Sembra inarrestabile la corsa del Maglie che batte di misura il Taurisano, infila la sesta vittoria consecutiva e si affaccia in zona playoff. Stop per il Racale ad Acquaviva, fragorosa caduta del Novoli a Canosa, salentini al terzo ko di fila. Male anche il Galatina che si fa superare in casa dallo Spinazzola, mentre il derby salentinogiallorosso di giornata se lo aggiudica il Brilla Campi che ritorna a vincere una partita dopo sei turni a vuoto. Gallipoli terzultimo insieme all’Ugento. In coda Mola e Foggia Incedit, ormai allo sbando e in campo con le formazioni giovanili.

I tabellini della 23esima giornata:

TARANTO-VIRTUS MOLA 9-0

RETI: 20′ pt e 6′ st Aguilera, 26′ pt e 46′ pt Losavio, 12′ st Guastamacchia, 21′ st Loiodice, 27′ st e 41′ st Labianca, 33′ st Zampa

TARANTO: Martinkus, Delvino (15′ st Souare), Guastamacchia, Rizzo, De Rosa, Monetti (22′ st Labianca), Incerti, Vukoja (22′ st Zampa), Losavio (11′ st Trombino), Aguilera (11′ st Russo), Loiodice. All. Danucci.

VIRTUS MOLA: De Caro, Loporchio (35′ st Marchitelli), Lofoco, Facchini, Vitucci (20′ st Samb), Magista, Caradonna G., De Bari, Cacucci (30′ st Ardino), Caradonna F. (7′ st Casadibari), Bottalico. All. Renna.

ARBITRO: Celi di Bari.

—

A. TOMA MAGLIE-TAURISANO 1-0

RETI: 42′ pt Amato

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Galvez, Amato, Alfarano, Mutisi (25′ st De Luca), Martina, Diaz, Ousfar (35′ st Castellaneta), Serafino (41′ pt Vantaggiato), Oltremarini (25′ st Bah). All. Giuliatto.

TAURISANO: Rollo, Lezzi (15′ st Romano), Bello, De Vasconcelos, Cabrera, Fayoseh, Quarta (36′ st Ferraiuolo), Maiolo, Falciano, Garcia (36′ st D’Ettorre), Perdicchia (45′ st Mingiano). All. Oliva.

ARBITRO: Aprile di Caserta.

—

ACQUAVIVA-RACALE 3-1

RETI: 6′ st Fucci (A), 20′ st Barbero (R), 35′ st Girardi (A), 50′ st Cosmo (A)

ACQUAVIVA: Bozzi, Fortunato (37′ st Angelini), Asselti, Rucci (37′ st Colaci), Patronelli, Taal, Guglielmi (45′ st Schirizzi), Ferrante, Garcia (32′ st Girardi), Fucci (37′ st Cosmo), Pucinelli. All. Solidoro.

RACALE: Colazo, De Vito (15′ st De Donno), Pennetta, Pirretti, Galan, My, Massimi (4′ st Ria Nzuzi), Perez (15′ st Barbero), Carrino, Ramirez (32′ st Sarmiento), Schirosi (4′ st Vitale). All. Sportillo.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

—

BRILLA CAMPI-GALLIPOLI 2-1

RETI: 32′ pt Magalhaes (G), 15′ st Mariano (B), 19′ st Marti (B)

BRILLA CAMPI: Menendez, Sasso (10′ st Dell’Atti), Gorgoni, Calò, Layus, Carrozzo, Olibardi (10′ st Filippi Filippi), Flordelmundo (35′ st Mossolini), Mariano, Marti (38′ st Vapore), Cucci (42′ st De Luca). All. Calabuig.

GALLIPOLI: Silvestrini, Sansò (47′ st Scarpina), Denkovski (4′ st Carrozza), De Petris, Fernandes, Tabares, Russo (34′ st Bertagnini), Beitia, Alonso, Magalhaes, Paglialunga (35′ st Abbate). All. Salvadore.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

BITONTO-UC BISCEGLIE 1-0

RETI: 12′ st Chacon

BITONTO: Cozzella, Catalano, Dinielli, Marchitelli, Cutrone, Chacon (48′ st Gagliardi), Cafarella, Demichele (35′ st Milella), Napoli (44′ st Cariello), Palazzo (39′ st Fracchiolla), D’Alba. All Zinfollino.

UC BISCEGLIE: Lullo, Bufi (25′ st Konè), Bocchino, Panebianco, D’Elia, Soldani, Diomande Zinetti (16′ st Caputi), Loseto (29′ st Saani, Bonicelli, Ramos. All. Rumma.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

UGENTO-BRINDISI 0-1

RETI: 45′ st Lanzolla

UGENTO: Maggi, Marchionna, Boglic, Regner,, Urbano (30′ st De Oliveira), Macias, Marzio, Scarlino (15′ st Pettorossi), Beceiro, Rivadero, Albin Gomez. All. Manco.

BRINDISI: Antonino, Gori, Bernaola (17′ st Scoppa), Lanzolla, ferrari (21′ st Saraniti), Sanchez J. (47′ st Mancarella), Lobosco, Alboni (27′ st Melillo), Benvenga, Carpineti, Burzio. All. Ciiullo.

ARBITRO: Malascorta di Jesi.

(US Ugento Calcio) – Il Brindisi grandi firme strappa allo scadere tre punti allo scadere su un campo di un Ugento monumentale. Finisce 1-0 per gli ospiti, a decidere la sfida la segnatura di Lanzolla. Merito a giallorossi di casa allenati da Andrea Manco, protagonisti di una prestazione di assoluto spessore che non porta però in dote punti. Sono gli ionici a partire meglio: aggressione in fase di riconquista palla e buon fraseggio. Il primo guizzo è di marca ospite, al 15’. L’ex Sanchez mette palla da calcio piazzato dalla destra, Ferrari anticipa tutti ma manda il pallone a lato. Il gioco riprende veloce, Rivadero scappa sulla sinistra ma la conclusione viene fuori lenta. Minuto 19’: da distanza ravvicinata è Burzio a impegnare Maggi, pallone in angolo. Passano quattro minuti e l’arbitro lascia correre su un probabile fallo di mano in area di Lanzolla in area brindisina. Stesso metro nei 16 metri ugentini dopo un contatto tra Ferrari e Macias. Al 34’ capitan Regner conquista palla sulla trequarti e dal limite lascia partire una conclusione mancina radente che scappa via poco lontana dal palo. Sul fronte ospite, minuto 36’, colpo di testa di Burzio, è bravo Urbano ad allontanare la sfera in prossimità della linea di porta. Dopo un brutto fallo ai danni di Albin, che si riprende col passare dei minuti, sul quale il direttore di gara sventola un cartellino giallo, resta vivo il finale di prima frazione. Al 42’, Maggi è attento sulla conclusione dal limite di Gori e sul fronte opposto, allo scadere dei tre di recupero, Boglic impegna Antonino con una punizione mancina.

La ripresa si apre con l’Ugento che spinge deciso. Già al primo è Rivadero a cercare la via della rete, il portiere brindisino respinge con bravura sulla respinta è pronto Scarlino, la ribattuta è toccata lontano. Minuto 10’, Ferrari cerca la porta di testa, sfera a lato. Il Brindisi è di nuovo pericoloso un paio di minuti più tardi, Burzio non trova la porta. La partita è molto divertente. Boglic al 16’scappa sulla corsia mancina e mette un cross sul quale Beceiro non arriva di un nulla. Al 27’un calcio di punizione da posizione defilata di Albin Gomez mette i brividi alla retroguardia brindisina, il pallone finisce fortunosamente tra le mani del portiere. Passano due minuti e l’Ugento spreca la palla del vantaggio. Cross da destra, Antonino esce a vuoto, la conclusione a botta sicura di Rivadero è respinta sulla linea di porta. Sul fronte opposto, corre il 38’, Maggi esce bene su Saraniti lanciato sul filo del fuorigioco. Al 40’. Rivadero è atterato in area, l’arbitro lascia correre tra le veementi proteste locali. Il gol che decide la sfida arriva al 45’, da un calcio d’angolo nato da una rimessa laterale assegnata al Brindisi con un errore grossolano dell’assistente dell’arbitro. Lanzolla fa esplodere i tifosi adriatici, la delusione è tutta dell’Ugento. La formazione giallorossa è pronta a mettersi alle spalle una serie di risultati negativi, seppure con prestazioni spesso positive. Domenica prossima trasferta in casa della Virtus Mola.

—

CANOSA-NOVOLI 4-0

RETI: 34′ pt rig. e 40′ st rig. Strambelli, 3′ st Lanzone, 23′ st De Gol

CANOSA: Massari, Cafagna (14′ st Gomes), De Go, Tirera, Lamacchia, Lanzone, Manzo, Iagulli (31′ st Dibenedetto), Farinola (38′ st Caputo), Strambelli, Croce (34′ st Di Piazza). All. De Candia.

NOVOLI: Suma, Togora (35′ st Natale), Liccardi, Maccarrone, Lobjanidze, De Blasi (34′ st Valzano), Ferreira (35′ st Villa), Giacomazzi, Quarta (24′ st Milanese), Mancarella, Sosa. All. Adamo.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

GALATINA-SPINAZZOLA 0-1

RETI: 41′ st Ricchiuti

GALATINA: Caroppo, Candido, Monteduro, Mengoli, Signore, Vigliotti (33′ st Goncalves), Arnesano, Macrì, Miglietta (33′ st Centonze), Gemma (20′ st Dell’Anna), Musso. All. Marino.

SPINAZZOLA: Liso, Gabriele, Santoro, Stefanini, Losappio, Ripanto, Silvestri (14′ st Zingaro), Colonna, Ferrero (36′ st Leone), Ricchiuti, Ingredda (46′ st Di Palma). All. Di Domenico.

ARBITRO: Albano di Taranto.

–

BISCEGLIE-S. MASSAFRA 4-2

RETI: 10′ pt Lavopa (B), 21′ pt, 33′ pt e 7′ st Senè (B), 30′ st Russo (M), 43′ st Kordic (M)

BISCEGLIE: Baietti, De Luca, Visani, Taccogna, Lopez, Lavopa, Castro (25′ st Traore), Martino (25′ st Martinez), Gonzalez, Sene (14′ st Maffei), Cifarelli (41′ st Pignataro). All. Di Meo.

S. MASSAFRA: Lacirignola (46′ pt Lotito), Martino, Morisco (8′ st Brigida), D’Arcante, Campanella, Secondo, DpAndria (8′ st Chiochia) Nazzaretto (18′ st Petruzzi), Kordic, Russo, Sergio (8′ st Pentimone). All. Marasciulo.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

FOGGIA INCEDIT-POLIMNIA 0-17

RETI: 2′ pt, 16′ pt, 21′ pt, 35′ pt e 4′ st Signorile, 3′ pt, 13′ pt, 42′ pt, 8′ st e 17′ st Buonsante, 10′ pt, Marasciulo, 18′ pt Saliou, 32′ pt Mercurio, 6′ st Gernone, 11′ st Rapio, 39′ st e 44′ st Dellino

FOGGIA INCEDIT: La Marca, Melillo, Perla, Zichella, Saracino, Recchia, Berlancieri, Abbatangelo, El Meskini, Bruno, Cateniello. All. Raimo.

POLIMNIA: De Giosa, Avvantaggiato (1′ st Anaclerio), Divittorio (1′ st Carriero), Rapio, gernone, Marasciulo, Zaccaria (22′ st Ungredda), Terreira (1′ st Buonamico), Buonsante, Signorile, Mercurio. All. Mancini.

ARBITRO: Di Corato di Barletta.