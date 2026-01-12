PROMOZIONE/B – Domenica da tre punti per Mesagne, Ostuni e Manduria. Squinzano, quinto “X”: i tabellini della 19ª

Domenica da tre punti per Mesagne, Ostuni e Manduria. Lo Squinzano non passa a Matino e infila il quinto pareggio consecutivo, score che fa perdere ai bianconeri il contatto con le tre di vetta. Il Tricase si conferma in un ottimo stato di forma: vittoria per 2-1 a Taviano e settimo risultato utile consecutivo (vincendo le ultime tre) e aggancio in classifica proprio ai giallorossi di Costantini. In forma anche Acaya–Roca che s’impone di misura al Locorotondo e si porta a 31 punti, a meno uno dal quinto posto. Il Leverano rifila una cinquina al Copertino, alla settima sconfitta consecutiva e penultimo con davanti a sé solamente il Trepuzzi. Risale il Matino, ora sestultimo.

I tabellini della 19esima giornata:

ARBORIS BELLI-OSTUNI 1-2

RETI: 18′ pt Caruso (O), 27′ pt Narducci (O), 32′ pt Avella (AB)

ARBORIS BELLI: Schina, Manfredi, Amodio (45′ st Piepoli), Urrutia (38′ st Torrisi), Iaia, Avella, Pascale (38′ st Terrafino), Greco (35′ st Moretti), Longo D. (22′ st Di Lonardo), Longo L., Ferreira. All. Calicchio.

OSTUNI: Pizzaleo, Kola, Parisi, Carlucci, Gomez, Semeraro, Bari (35′ st De Pasquale), Lettieri (20′ st Balanda), Caruso (15′ st Zolezzi), Thiam (39′ st Convertino), Narducci (40′ st Sowe). All. Bruni.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

—

LEVERANO-COPERTINO 5-2

RETI: 8′ pt Stella (C), 17′ pt Nestola (C), 25′ pt Alemanni (L), 32′ pt e 7′ st Sanyang (L), 10′ st Mariano (L), 16′ st De Luca (L)

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, De Luca, De Pascalis, Suppressa, Sanyang, Valentino (10′ st Duarte), Alemanni, Spedicato, Mariano. All. Lentini.

COPERTINO: Margiotta, Stella, Della Bona, Franco, Faggiano, Leo, Ciccarese D., Lorenzo, Nestola, Falco, Greco. All. Olivieri.

ARBITRO: Morelli di Barletta.

—

MESAGNE-BAGNOLO 6-0

RETI: 5′ pt Gningue M., 13′ pt Manta And., 30′ pt De Carlo, 46′ pt Ndiaye Ama., 11′ st e 42′ st Fatty

MESAGNE: Colapietro (35′ st Schettino), Diop, Ndiaye, Gningue M., Ribezzi, Ndiaye Ama. (40′ st De Luca), De Carlo, Manta And. (9′ st Taveri), Manta Ale. (22′ st Niare), Fatty, Ouedraogo. All. Funaro.

BAGNOLO: Provenzano, Mastria, Cariddi, Lanciano, Campa, Mariano, Piscopo (25′ st Aprile), Chiri, Afrune, Pasca (16′ st Coluccia), Tourè. All. Bray.

ARBITRO: Di Leo di Barletta.

—

MANDURIA-TREPUZZI 5-0

RETI: 41′ pt e 1′ st Diaz Verde, 43′ pt Romano, 14′ st Prinari, 45′ st Cilenti

MANDURIA: Passaseo, Caputo, Donno (22′ st De MItri9, Stranieri (16′ st Teixeira), Zizzi, Solimeno, Romano (20′ st Gaetano), Prinari (28′ st Ndiaye), Siverio, Diaz Verde (8′ st Scialpi), Cilenti. All. Tartaglia.

TREPUZZI: Aguirre, Giannuzzi, Fraschetta, Diallo (22′ st Souare), Fiorentino, Ndiaye, Nasrzied, Tahiara, De Marco, Palmieri, Durante. All. Presta.

ARBITRO: Antonini di Brindisi.

—

TAVIANO-TRICASE 1-2

RETI: 8′ pt rig. Iurato (TA), 31′ pt Ruibal (TR), 4′ st Palumbo (TR)

TAVIANO: Palma, Spinelli (38′ st Orfano), Carrozza, Maruccia (12′ st Gennari), Liquori, Coppola (1′ st Levanto), Giannotti, Portaccio, Iurato, Castrì, Verri. All. Costantini.

TRICASE: Esposito A., Puzzovio, Coulibaly (34′ st Moretto), Caracciolo, Maiolo, Cavalieri, Torsello (39′ st Amico), Palumbo, Sarr (43′ st Ferraro), Manisi, Ruibal. All. Mitri.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Il derby giallorossoblù se lo aggiudica il Tricase che espugna il campo del Taviano con una rimonta di carattere, centra il terzo successo consecutivo e aggancia i rivali a quota 32 punti. Eppure la sfida si era aperta sotto i migliori auspici per i padroni di casa: dopo soli otto minuti, Iurato trasforma con freddezza un rigore concesso per fallo di mano di Caracciolo. Il Tricase non accusa il colpo e replica subito con Ruibal, il cui tiro è ribattuto da un grande intervento di Spinelli. La pressione ospite viene premiata alla mezz’ora: un errore in disimpegno di Liquori libera Ruibal che intercetta e trafigge Palma per l’1-1. Il Taviano reagisce d’orgoglio ma è sfortunato: prima dell’intervallo Liquori colpisce la traversa di testa e Giannotti centra il secondo legno della giornata. In avvio di ripresa, il cinismo del Tricase fa la differenza. Al 4’ una punizione di Torsello pesca Palumbo che di destro firma il sorpasso. Il Taviano tenta il forcing ma non punge, mentre il Tricase si vede annullare il tris di Sarr per fuorigioco. Al triplice fischio festeggia il Tricase che vince 2-1 e rilancia le sue ambizioni in zona playoff.

—

V. MATINO-SQUINZANO 1-1

RETI: 15′ pt Pignataro (S), 30′ pt Mancarella (M)

V. MATINO: De Luca, Pinto, Dorini, De Vito, Pino, De Lorenzis, Marocco, Mancarella, Ciriolo, Garcia (10′ st De Salve), Diop. All. Mauro.

SQUINZANO: Partal, Caragnulo, Nobile, Fruci, Greco, Cocciolo, Gueye, Iaia (21′ st Quarta), Libertini, Pignataro, Ancora. All. Politi.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

—

SAVA-GINOSA 3-2

RETI: 10′ pt Pinto (S), 36′ pt Gatto (S), 40′ pt Lovecchio (G), 15′ st Spataro (S), 40′ st Sergio (G)

SAVA: Bufano, Pinto (4′ st Panico), Neris, Amatulli, Cicala, Gatto, Spataro, Richella, Mirizzi (27′ st Galeone), Pisano, Lippo. All. Malacari.

GINOSA: Sapri, Coronese M., Cimmarusti, Sernia, Pietricola (34′ st Casucci), verdano (19′ st Sergio), Villani (23′ st Prati), Telesca, Lovecchio, Panzarea, Faccini (1′ st Coronese). All. Sportelli.

ARBITRO: Filaninno di Barletta.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-LOCOROTONDO 1-0

RETI: 26′ pt Espindola

TERRE DI A&R: Franco, Raffin, Garcia, Cisternino, Maraschio (11′ st Baclet), Piccinno (23′ st Pezzuto), Espindola (37′ st Murrone), Del Bue, Rutigliano, Almeyra (20′ st Trovè), Zang (3′ st Mingiano). All. Colagiorgio.

LOCOROTONDO: Di Gennaro (32′ st Palmisano), Lacirignola, Laguardia (45′ st Convertini), Simeone, Prete, Pentassuglia (10′ st Legrottaglie), Natale J. (32′ st Palazzo), Neglia, Quazzico, Mastronardi (23′ st Savoia), Natale R. All. Calabretto.

ARBITRO: Salso di Barletta.

—

R. PUTIGNANO-CAROVIGNO 2-1

RETI: 16′ pt rig. Jarju (C), 37′ pt rig. e 35′ st Colucci (P)

R. PUTIGNANO: Loliva, Taddeo, Nitti, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Fornaro, Laera, Daugenti, Novelli (10′ st Di Casola), Colucci. All. Messina.

CAROVIGNO: Cervellera, Caramia, Jarju, Kidiera, Kaba, Scoditti, Turco M., Petracca, Campioto (10′ st Lanzillotti), Lombardi, Di Giulio. All. Di Serio.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.