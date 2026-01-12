LECCE – Fofana è in sede ma è in arrivo anche Oumar Ngom

È in via di definizione il terzo nuovo arrivo nella rosa del Lecce per la sessione invernale di calciomercato.

Ha già esordito ieri Omri Gandelman in Lecce-Parma, mentre è appena arrivato a Lecce Sadik Fofana (che ha scelto la maglia numero 8) per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Il terzo nuovo ingaggio sarà ancora quello di un centrocampista e – come Tiago Gabriel, Danilo Veiga e Kialonda Gaspar – verrà dall’Estrela Amadora, club portoghese di prima divisione. Si tratta di Oumar Ngom, mediano mauritano classe 2004, che, nella Liga Portugal, ha collezionato undici presenze e un assist col suo club. È cresciuto in Francia nello Chamois-Niortais, esordendo in Ligue 2 nel 2022/23 prima di approdare al Pau, club transalpino militante in seconda divisione, dove ha giocato sino alla scorsa stagione mettendo insieme 26 presenze in campionato, condite da due gol.

Ngom è atteso in serata a Lecce per sottoporsi, nella giornata di domani, alle visite mediche presso le strutture specializzate del club giallorosso.