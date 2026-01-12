ECCELLENZA – Appello vittorioso per il Taurisano: il Giudice ridà i tre punti fatti col Foggia Incedit

Il Taurisano vince la sua battaglia legale e si riprende definitivamente i tre punti conquistati sul campo. La Corte Sportiva d’Appello ha infatti accolto il reclamo del club granata in merito alla sfida contro il Foggia Incedit, ribaltando la precedente decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Si tratta della gara di Eccellenza pugliese giocata il 12 ottobre scorso per l’ottava giornata, finita sul campo per 3-0 con gol di Romano, Caruso e Mingiano.

Il nodo del contendere riguardava la posizione del calciatore Jorge Garcia Dominguez, il cui tesseramento era stato inizialmente messo in dubbio e dichiarato irregolare dal Giudice sportivo territoriale a metà novembre, su ricorso del club dauno.

Una notizia fondamentale per la classifica del Taurisano, che vede premiata la propria linea difensiva e ristabilito il verdetto sportivo. Il Taurisano risale a 26 punti; il Foggia scivola a nove.

QUI la classifica aggiornata