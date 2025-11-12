ECCELLENZA – Taurisano-Foggia Incedit, il Giudice sportivo cambia la classifica
Cambia la classifica di Eccellenza pugliese: il Foggia Incedit vince un ricorso contro il Taurisano (partita Taurisano-Foggia Incedit dell’ottava giornata, 12 ottobre scorso, finita 3-0 sul campo) per accertate irregolarità nel tesseramento del calciatore granata Jorge Dominguez Garcia. Regolare, invece, la posizione dell’altro calciatore oggetto di ricorso, Gabriele Caruso.
Il Giudice sportivo ha evidenziato che Caruso era regolarmente tesserato dal 2 ottobre, mentre Garcia solo dal 16, quindi dopo la partita, assegnando, pertanto, la vittoria a tavolino alla società foggiana.
La nuova classifica:
Brindisi 32
Bisceglie 31 (-1)
Taranto 30
Canosa 29
Atl. Racale 23
UC Bisceglie 20
Atl. Acquaviva 19
A. Toma Maglie 18
Bitonto 18 (-5)
Galatina 18
Brilla Campi 17
Novoli 16
Ugento 15
Polimnia 14
Gallipoli 13 (-1)
N. Spinazzola 13
Taurisano 13
S. Massafra 13
Virtus Mola 10
Foggia Incedit 8