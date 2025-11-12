ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 09.11.2025
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 9 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE: Andrea Bernardo (dir., fino al 13/12/25)
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE: Vito Lavopa (2)
BITONTO: Vincenzo Papappicco (dir., fino al 20/01/26); Francesco Morgese (dir., fino al 13/01/26); Federico R. Delgado (1)
BRILLA CAMPI: Giammarco Giglio (1)
BRINDISI: Federico M. Scoppa (1)
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA:
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA:
NOVOLI: Andrea Sorino (1)
POLIMNIA:
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO: Emmanuel Martinez (1)
VIRTUS MOLA:
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO: Niccolò Greco (1); Andrea Perrone (1)
COPERTINO:
F. TAVIANO:
GINOSA:
LEVERANO: Ammenda di 50 euro
MANDURIA:
MESAGNE:
OSTUNI:
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO:
SAVA: Daniele Fabiano (1); Vincenzo Richella (1)
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA:
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Ammenda di 200 euro
V. LOCOROTONDO:
V. MATINO: