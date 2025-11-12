Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 09.11.2025
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 9 novembre 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI: Marcello Grande (dir., fino al 20/11/25)
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO:
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO:
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO:
S. VITO:
SOCCER T. FASANO: Donato D. Palmisano (1)
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO: Francesco Resinato (2)
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO: Luigi Giaracuni (mass., fino al 27/11/25)
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE: Cosimo Albano (1)
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Gabriele Manca (ass. arb., fino al 20/11/25); Simone Martina (2); Benito M. Fracella (4)
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO: Enrico R. Ferrari (dir., fino al 13/01/26)
ATL. PALAGIANO: Ammenda di 50 euro
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA: Giuseppe Mansueto (1)
DIMATEAM: Pietro Colucci (1)
FASANO: Paolo Nistri (1)
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA: Walter Riformato (5); Gianluca Santovito (5)
REAL SANNICANDRO: Saverio Corallo (5); Davide De Lellis (5); Giovanni Diana (5); Alessio Franco (5); Giuseppe Lagreca (5)
TAF CEGLIE M.:
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO:
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI: Gianluca F. Guida (1)
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO:
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO: Massimo Erroi (dir., fino al 13/01/26)
SPONGANO: Marco Cianci (1)
VS TORCHIAROLO: