AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 4ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 4
City Gas Revolution-Salve/Morciano n.d. (recupero il 13/11 h 20.30)
FC Galatone-Atl. Ascla Tiggiano 3-2
Alixias-Castrignano 1-1
C.D. Melissano-Presicce Acquarica 3-2
Salento Over Seclì-Aradeo 2-0
Pol. Uxentum-Fatac Scorrano 1-5
E. Coluccia Cutrofiano-Galatone Romidò 3-1
Recupero gg 2: Fatac Scorrano-Poggiardo 12/11 h 20.30
CLASSIFICA
FC Galatone 9
Fatac Scorrano 9
C.D. Melissano 9
Alixias 8
Salento Over Seclì 7
E. Coluccia Cutrofiano 7
Poggiardo 6
FC Castrignano 5
Aradeo 4
Presicce-Acquarica 3
Atl. Ascla Tiggiano 3
Galatone Romidò 2
City Gas Revolution 0
Salve/Morciano 0
Pol. Uxentum 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 5
FC Galatone-Galatone Romidò 14/11 h 20.30
Presicce Acquarica-Salve/Morciano 17/11 h 20.30
Aradeo-Poggiardo 17/11 h 20.30
Atl. Ascla Tiggiano-City Gas Revolution 17/11 h 20.30
Alixias-Salento Over Seclì 17/11 h 20.30
E. Coluccia Cutrofiano-Castrignano 17/11 h 20.30
Fatac Scorrano-C.D. Melissano 18/11 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
6 RETI: D.A. Strambaci (Poggiardo);
5 RETI: G. Filoni (C.D. Melissano), I. Pinzi (Salento Over Seclì), V. Giuri (Aradeo);
4 RETI: D. Fuso (FC Galatone), F. Deffo (Aradeo);
(…)